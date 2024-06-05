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Курение запрещено на пляжах Монако до конца сентября

Автор: Killian Masurier
Опубликовано 5 июня 2024
монако-дорогое-пляжное-направление
Пляж Ларвотто ежегодно принимает множество туристов - © Управление по связям с общественностью
Автор: Killian Masurier
- 5 июня 2024

Это решение, обнародованное 31 мая 2024 года в честь Всемирного дня без табака, будет действовать на четырёх пляжах Княжества до 30 сентября 2024 года включительно.

Власти уже несколько лет обеспокоены проблемой курения и продолжают создавать всё больше зон для некурящих. Пляжи Ларвотто, Пешёр, пляж дю Солариум и пляж отеля Méridien Beach Plaza теперь подпадают под это изменение, которое вступает в силу незамедлительно.

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Курение вызывает всё большее беспокойство, представляя угрозу для здоровья людей и биоразнообразия. В протоколе этого решения указано: «Курение губительно для окружающей среды и природы из-за окурков, которые курильщики бросают на землю, а также для людей, подвергающихся воздействию табачного дыма, что вредит здоровью».

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Существует только одно исключение из запрета. Оно будет действовать «в зонах пляжа, на которые распространяется аренда или разрешение на частное владение, или соглашение, в частности, в тех частях таких зон, которые предназначены для организации питания или работы бара».