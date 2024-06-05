Курение запрещено на пляжах Монако до конца сентября
Это решение, обнародованное 31 мая 2024 года в честь Всемирного дня без табака, будет действовать на четырёх пляжах Княжества до 30 сентября 2024 года включительно.
Власти уже несколько лет обеспокоены проблемой курения и продолжают создавать всё больше зон для некурящих. Пляжи Ларвотто, Пешёр, пляж дю Солариум и пляж отеля Méridien Beach Plaza теперь подпадают под это изменение, которое вступает в силу незамедлительно.
Курение вызывает всё большее беспокойство, представляя угрозу для здоровья людей и биоразнообразия. В протоколе этого решения указано: «Курение губительно для окружающей среды и природы из-за окурков, которые курильщики бросают на землю, а также для людей, подвергающихся воздействию табачного дыма, что вредит здоровью».
Существует только одно исключение из запрета. Оно будет действовать «в зонах пляжа, на которые распространяется аренда или разрешение на частное владение, или соглашение, в частности, в тех частях таких зон, которые предназначены для организации питания или работы бара».