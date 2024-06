La cigarette interdite sur les plages de Monaco jusqu’à la fin du mois de septembre

Une décision, parue le 31 mai 2024 dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, qui affecte quatre plages de la Principauté jusqu’au 30 septembre 2024 inclus.

Depuis plusieurs années, la cigarette préoccupe les autorités et de plus en plus de lieux non-fumeurs voient le jour. La plage du Larvotto, la plage des Pêcheurs, la plage du Solarium et la plage de l’hôtel Méridien Beach Plaza font désormais l’objet de ce changement, et ce, dès aujourd’hui.

La cigarette inquiète de plus en plus et met en danger la santé de tous mais surtout la biodiversité, comme le dit le compte-rendu de cette décision : « Le fait de fumer constitue un danger, d’une part, pour l’environnement et le milieu naturel en raison des mégots jetés à même le sol par les fumeurs et, d’autre part, pour les personnes qui sont exposées à la fumée ainsi produite, laquelle est nocive pour la santé ».

Une nouvelle mesure pour lutter contre la pollution du Port Hercule par les mégots

Une seule autorisation de fumer est acceptée. Ce sera « dans les zones de la plage faisant l’objet d’une concession ou d’une autorisation ou convention d’occupation privative, aux parties de ces zones affectées à une activité de restauration ou de bar ».