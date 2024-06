Vietato fumare sulle spiagge di Monaco fino a fine settembre

La decisione, annunciata il 31 maggio 2024 nell’ambito della Giornata mondiale senza tabacco, interessa quattro spiagge del Principato fino al 30 settembre 2024 compreso.

Da diversi anni, il fumo rappresenta una preoccupazione per le autorità e i luoghi per non fumatori sono sempre più numerosi. A partire da oggi, la spiaggia del Larvotto, quella dei Pêcheurs, del Solarium e dell’hotel Méridien Beach Plaza si aggiungono alla lista.

Le sigarette sono sempre più preoccupanti non solo per la salute di tutti ma anche e soprattutto per la biodiversità, some si legge nel resoconto di questa decisione: “Il fumo costituisce un pericolo, da un lato, per l’ambiente e la natura che ci circondano per via dei mozziconi di sigaretta gettati a terra dai fumatori e, dall’altro, per le persone che sono esposte al fumo passivo, che è dannoso per la salute”.

Sarà consentito fumare solo “nelle aree della spiaggia date in concessione o che dispongono di un’autorizzazione o di una convenzione per l’occupazione privata, nelle zone di queste aree dedicate all’attività di ristorazione o bar”.