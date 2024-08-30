Новак Джокович: олимпийское золото и путь к вершинам мастерства

Завоевав первое место на Олимпийских играх в Париже, сербский теннисист Новак Джокович завоевал единственный титул, которого ему еще не хватало. В этой статье мы вспомним основные вехи выдающейся карьеры этого резидента Монако, чьи заявления вызывают не меньше обсуждений, чем его спортивные достижения.

Это матч уже вошёл в историю. В воскресенье, 4 августа, в напряженной борьбе, состоящей из двух сетов (7-6, 7-6), против Карлоса Алькараса, показавшего свою лучшую игру, Новак Джокович завоевал олимпийскую золотую медаль. Это был единственный трофей, которого не хватало в коллекции сербского теннисиста, который в свои 37 лет стал самым возрастным игроком, достигшим финала Олимпийских игр.

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Поднявшись на верхнюю ступень пьедестала Олимпийских игр в Париже в 2024 году, Новак Джокович совершил невозможное, став, вероятно, величайшим теннисистом всех времен. Легенда. Памятник самому себе.. Золотое завершение выдающейся карьеры, которая терпеливо строилась с детства в бывшей Югославии.

Покорение вершин мирового тенниса — детская мечта, ставшая реальностью

Стать лучшим теннисистом мира – такова была цель маленького Новака, которому тогда было всего 7 лет. Его уже интервьюировало сербское телевидение, и его цель была ясна. Он признавался, что всегда будет стремиться сохранять спортивный дух и не выходить из себя, если его соперник окажется сильнее. Для мальчика из Белграда теннис был больше долгом, чем игрой. Он стремился к вершинам, и ничто не могло встать на его пути.

https://youtu.be/3jcFOol59Hk?si=Nq8XDIIsq6UkFPkh

Маленький Новак взял ракетку в руки в возрасте 4 лет. Родился он 22 мая 1987 года в Белграде и был первым сыном сербских лыжников Срджана и Дияны Джокович, которые позже сменили свою профессию на ресторанный бизнес. Выходец из семьи со скромным достатком, Новак сделал свои первые шаги на кортах вместе с двумя младшими братьями, Марко и Джордже. В 2003 году, в возрасте 16 лет, молодой талант начал профессиональную карьеру. Уже в следующем году он дошел до полуфинала юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии. Ракета под названием «Джокович» была запущена и больше не останавливалась.

С начала 2010-х годов победы следуют одна за другой, рекорды рушатся, и начинают заканчиваться слова, чтобы описать его достижения. Первое место в мировом рейтинге ATP в 2011 году. Первое место снова в 2012 году, по итогам которого Джокович признан лучшим спортсменом года несколькими организациями. В 2013 году Джокович выигрывает свой третий подряд Открытый чемпионат Австралии и свой третий турнир «Мастерс».

Три года спустя в Париже теннисист впервые побеждает на грунте «Ролан Гарроса». В 2024 году в активе Новака Джоковича 24 титула Большого шлема, и он удерживает мировой рекорд по количеству титулов на турнирах «Мастерс».

С таким полным списком достижений в эпоху Открытых чемпионатов Большого шлема серб справедливо считается, наряду с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, одним из лучших теннисистов всех времен. Живая легенда большого тенниса.

Легенда, которая, как и многие выдающиеся спортсмены, обязана своим успехом не только своей настойчивости, но и неустанной поддержке своих близких, начиная с жены Новака Джоковича – Елены. Встретившись на скамейках школы в Белграде в 2003 году, Елена теперь сопровождает своего чемпиона-мужа во всех поездках. Логично, что в 2014 году он женился в Черногории на своей первой и самой верной болельщице.

Семья — на первом месте

«Когда я увидел, как она идет ко мне в свадебном платье, я подумал, что она похожа на ангела», – вспоминал теннисист, признавая трудности, которые его статус суперзвезды тенниса создавал для их отношений.

Когда отношения между Новаком и Еленой страдали от расстояний между супругами, теннисист признал: «Нам неизбежно нужно было пройти этот путь вместе; Елена должна была вынести такую жизнь, иначе мы не могли бы оставаться вместе». Елена, которая с 2007 года является директором Фонда Новака Джоковича, формирует вместе с мужем крепкую пару, которая выдерживает годы и давление спортивной и медийной жизни.

У Новака и Елены двое детей: Стефан, родившийся в 2014 году, и Тара, появившаяся на свет в 2017 году. Хотя Тара еще слишком мала, чтобы осознавать популярность своего отца, Стефан теперь следует за ним и поддерживает его на большинстве матчей — поддержка, на которую, по словам Джоковича, он очень рассчитывает. «Играть и побеждать перед своими детьми — это особое счастье», — признался он. Папа-звезда, за которым не всегда легко следовать.

Новак известен своими эмоциональными вспышками и сам признается, что его «динамичная энергия» иногда вырывается наружу в виде громкого крика или даже взрыва эмоций. Причиной тому его характер — слишком решительный? — который иногда привлекает больше внимания, чем спортивные достижения Джоковича.

Принципы, впитанные с молоком матери…

Когда Джокович попадает на первые полосы газет, это бывает не всегда из-за его спортивных побед. У него такие же твёрдые убеждения, как и мощные удары на корте, и он никогда не стесняется высказывать своё мнение, даже если оно идёт вразрез с общепринятыми взглядами.

Новак Джокович на собственном опыте убедился в последствиях своих принципиальных взглядов во время пандемии. Он активно выступал против обязательной вакцинации от COVID-19 и открыто высказывал свою позицию, не опасаясь реакции общества. Это привело к небольшому дипломатическому кризису и международному скандалу, которые полностью соответствовали масштабу личности Джоковича.

В январе 2022 года Новак прибыл в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии, но столкнулся с проблемой: он отказался раскрыть свой прививочный статус, что было обязательным требованием для участия в турнире. По прибытии его задержали, аннулировали визу и поместили в изоляцию. Под давлением возмущенных граждан австралийский суд принял решение депортировать Джоковича из страны.

Когда Джоковичу запретили участвовать в соревнованиях по «политическим» причинам, он стал иконой для антиваксеров по всему миру. «Новак стал символом и лидером свободного мира», — так ни больше ни меньше заявил его отец Срджан Джокович, сравнив испытания сына с распятием Иисуса Христа. Вступив в борьбу против «мирового заговора фармацевтических компаний», Новак для одних стал героем, а для других — объектом критики.

Австралийская драма Джоковича, широко обсуждаемая в мировых СМИ, оставила свои шрамы. Спустя почти два года этот эпизод всё ещё болезненно отзывается в душе теннисиста. «Весь мир был против меня», — признался Новак в интервью в декабре прошлого года, выражая сожаление, что его превратили в «мирового суперзлодея».

Однако это не помешало Джоковичу уже в следующем году триумфально вернуться на Открытый чемпионат Австралии и победить там 23 января. Затем он выиграл турнир «Ролан Гаррос» и снова вернул себе титул первой ракетки мира, потеснив Рафаэля Надаля.

Всегда верен себе

В то же время Джокович и его супруга вложили средства в датскую биотехнологическую компанию, надеясь найти альтернативное лечение от COVID-19. В 2020 году игрок пожертвовал миллион евро Сербии для обеспечения медицинскими средствами больниц и помощи своей родной стране в преодолении пандемии.

Джокович ясно дает понять, что на корте и вне его он живет по своим правилам и следует собственным убеждениям, независимо от того, нравится это другим или нет. Он не обращает внимания на общественное мнение, и эта философия проявляется во всех аспектах его жизни. Джокович имеет четкую позицию по многим вопросам: будь то питание, деньги, религия или даже дипломатия.

Являясь сторонником безглютенового питания, в 2016 году Джокович удивил своих поклонников, когда объявил, что стал вегетарианцем. Позже он и вовсе перешел на веганство, делая исключение лишь для рыбы — что достаточно редкий выбор для спортсмена его уровня.

В 2018 году, будучи мультимиллионером, Джокович публично выступил за повышение оплаты труда теннисистов, считая, что их труд вознаграждается недостаточно высоко.

В это же время Джокович объявил о намерении создать, в противовес системе ATP, «свой» профсоюз профессиональных игроков, что и было сделано в 2020 году с запуском Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), которая на момент создания объединила около 60 игроков.

Монако — место , где Джоко «чувствует себя как дома»

Новак Джокович живет в Монако с 2007 года, и он далеко не единственный теннисист, выбравший Княжество своим домом. Среди его соседей по корту такие звезды, как Даниил Медведев, Хольгер Руне и Стефанос Циципас.

Его связь с Монако началась еще в юности. Когда Новаку было всего 17 лет, он уже проводил много времени в Княжестве — здесь жил его тренер, и проходили важные турниры.

Поэтому неудивительно, что в начале 2000-х Джокович решил купить недвижимость в Монте-Карло. И не где-нибудь, а на авеню им. Княгини Грейс — одной из самых дорогих и престижных улиц в мире.

Хотя в 2020 году Джокович переехал в Испанию, он по-прежнему считает Монако своим домом: «Мои дети родились здесь», — напомнил он недавно. «Monte-Carlo Country Club — это место, где я тренируюсь большую часть года. Здесь я чувствую себя как дома».

Однако жить в Монако и побеждать в Монако — это не одно и то же. С 2015 года сербу не удавалось выиграть турнир Rolex Monte-Carlo Masters, его максимум — выход в четвертьфинал, и в апреле прошлого года он даже пропустил турнир. «Последние годы в Монте-Карло были для меня не самыми удачными», — признается Джокович, объясняя это «дополнительным давлением, связанным с игрой «дома» перед семьей и друзьями».

Или причина может заключаться в изнурительном графике чемпиона, который каждый год должен адаптироваться к переходу от сезона на твердом покрытии к сезону на грунте, который требует более длительной и напряженной подготовки.

В Монако Новак Джокович не просто живет — он здесь оттачивает свое мастерство на корте. Именно в теннисном клубе Monte-Carlo Country Club он готовится к будущим победам. «Я прекрасно знаю этот клуб», — признавался он в 2023 году. «Многие топ-игроки живут в Монако и используют этот клуб как базу для тренировок. Во время турнира клуб полностью преображается, но самое приятное — это возможность вернуться после матча и уснуть в собственной кровати».

Говоря о тренировках и отдыхе, Джокович отмечал, что в Монако есть все условия для восстановления и релаксации, будь то тренажерный зал в клубе или термы Монако. «В Монако есть все, что нужно, чтобы расслабиться и оставаться в гармонии», — делился он в одном из интервью в начале 2010-х.

Игрок с большим сердцем

Джокович не просто любит Монако — Монако отвечает ему взаимностью. В 2012 году принц Альбер II лично вручил ему знаменитую медаль из позолоченного серебра за заслуги в области физического воспитания и спорта. Эта награда предназначена для тех, кто своим выдающимся вкладом, постоянством и примерной практикой или обучением способствует развитию физического воспитания и спорта в Княжестве.

Но Новаку Джоковичу не нужно было становиться первой ракеткой мира, чтобы показать свою приверженность добрым делам. Он давно использует свою славу и влияние, чтобы поддерживать важные инициативы. Джокович является членом клуба «Чемпионов мира» — объединения спортсменов высокого уровня, созданного организацией Peace and Sport, которая базируется в Монако. Свою известность он регулярно направляет на поддержку важных социальных и благотворительных инициатив.

© Peace and Sport

Так, в 2012 году Джокович присутствовал на заседании ООН, когда была учреждена Международная день спорта на благо развития и мира. В 2015 году он принимал участие в марше в Монако в честь 25-летия Конвенции о правах ребенка.

Он часто жертвует свои ракетки для благотворительных целей и аукционов: так было 24 июня на мероприятии Cœur central в Monte-Carlo Country Club, а также в 2021 году в пользу ассоциации Ensemble pour Thalas, защищающей океаны.

Как посол Фонда Княгини Шарлен Новак Джокович искренне верит, что, помогая обездоленным детям получать хорошее образование и заниматься спортом, можно дать им шанс вырасти достойными и ответственными взрослыми.

Победа на Олимпийских играх в Париже — самая важная в его жизни

«Дети могут осуществить свои мечты, если прививать им трудолюбие и правильные ценности», — говорит Джокович. Он сам прошел этот путь — от детских мечтаний до их полного воплощения. В день своей великой победы, в воскресенье, 4 августа, он не смог сдержать эмоций, обнимая своих детей, Стефана и Тару.

A golden homecoming. KOD KUĆE JE NAJLEPŠE 🇷🇸❤️🥇 pic.twitter.com/8KPvRbcDT4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 12, 2024

«Счастливее быть просто невозможно; те чувства, которые я испытал, выиграв этот матч, не сравнимы ни с чем из того, что я переживал раньше», — признался новый олимпийский чемпион Новак Джокович со слезами на глазах. «Конечно, всегда есть место для сомнений, но вера в себя и уверенность в достижении своих целей всегда перевешивают. Я знал, что это мой последний шанс на золотую олимпийскую медаль, поэтому мне нужно было выложиться по максимуму. Эту победу ничто не превзойдет».