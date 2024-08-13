Олимпийские игры закончились! Итоги достижений монакских спортсменов

На церемонии закрытия на «Стад де Франс» монакская делегация была в красно-белом © Монакский Олимпийский комитет

В заключение мирового события Князь Альбер II счёл, что «наши спортсмены оправдали надежды Княжества. »

В воскресенье вечером на «Стад де Франс» Олимпийские игры 2024 в Париже опустили свой занавес, оставив за собой много бурных эмоций и незабываемых впечатлений. Для монакской делегации эти игры останутся отмеченными радостью и разочарованиями. Одни спортсмены блистали своими достижениями, другие теряли надежду.

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Улыбки и слезы

Шесть спортсменов монакской делегации© Стефан Магги (Stéphan Maggi) / МОК

Монакская делегация в составе трёх спортсменок и трёх спортсменов переживала разные чувства на этой 33-й Олимпиаде. Квентин Антонелли, 29 лет, гребец, занял 19-е место в финале D академической одиночки. Этот результат ниже его предыдущего достижения в Токио, где он был пятнадцатым.

Одним из самых острых моментов было неожиданное поражение Сяосин Янг, десятой в рейтинге, в первом же матче. В свои 36 лет она надеялась блеснуть в Париже после своей серебряной медали на Европейских играх в Кракове, но уступила чешке Мателовой (2:4) к своему великому разочарованию.

Пловчиха Лиза Пу надеялась подняться выше 18-го места в 10-километровом марафоне, но столкнулась с трудностями в Сене с её сильным течением. В свои 25 лет она покидает Париж с чувством горечи, но абсолютно уверена, что возьмёт реванш.

19-летний пловец Тэо Дрюенн улучшил свои достижения, несмотря на сложные недели подготовки, и проплыл 800 метров вольным стилем за 8’25’’01.

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В свою очередь, Мари-Шарлотт Гасто с глубоким удовлетворением побила свой собственный рекорд на 100 метрах (12’’41), придя шестой в финальном зачёте.

Наконец, дзюдоист Марвин Гадо (> 100 кг) достойно показал себя в схватке с кубинцем Гранда, пятым в мире и чемпионом мира 2022 года, несмотря на то , что ему пришлось уступить.

Князь Альбер II: «Наши спортсмены оправдали доверие Княжества»

Князь Альбер II поддерживал спортсменов на всех соревнованиях © Стефан Магги (Stéphan Maggi) / МОК

Князь принимал участие в пяти зимних Олимпийских играх подряд с 1988 по 2002 год. Он с гордостью высказался о достижениях монакской делегации: «В целом я очень горд нашим участием. Наши спортсмены оправдали доверие Княжества. Этот опыт позволит им лучше подготовиться, если они решат принять участие в других крупных соревнованиях и, конечно, в следующих Олимпийских играх. »

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В заключение – апофеоз

Помимо спортивных результатов, Олимпийские игры 2024 года в Париже навсегда останутся в памяти красно-белой делегации. Олимпийское и народное рвение и волшебство Парижа превзошли все ожидания и подарили незабываемые моменты, как спортсменам, так и зрителям. «Это просто невероятно. Подумать только! Мы были на Олимпийских играх и слышали крики толпы, это уникальный опыт», заявили спортсмены делегации.

Хорошего – понемножку. После 19 дней соревнований, богатых эмоциями и спортивными достижениями, Олимпийские игры 2024 года в Париже закончились в воскресенье вечером на стадионе «Стад де Франс». Флаг монакской делегации несли пловчиха Лиза Пу и гребец Квентин Антонелли.

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Церемония закрытия, увенчавшая это событие, прошла в футуристической атмосфере в сопровождении возбуждающих концертов. Вечер достиг своего апогея, когда Том Круз забрал олимпийский флаг в Лос-Анджелес, в третий раз столицу летних Олимпийских игр в 2028 году.