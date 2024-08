Paris 2024 c’est fini ! Voici le récapitulatif des performances des athlètes monégasques

En conclusion de l’événement mondial, le Prince Albert II a trouvé que « nos athlètes ont fait honneur à la Principauté. »

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont tiré le rideau hier au stade de France, laissant derrière eux un flot d’émotions intenses et de souvenirs inoubliables. Pour la délégation monégasque, cette édition restera marquée par un mélange de joies et de déceptions. Si certains athlètes ont brillé par leurs performances, d’autres ont vu leurs espoirs s’envoler.

Des sourires et des larmes

Les six athlètes de la délégation monégasque © Stéphan Maggi / COM

La délégation monégasque, composée de trois hommes et trois femmes, a vécu des émotions diverses au cours de cette 33e Olympiade. Quentin Antognelli, 29 ans, rameur, a terminé à la 19e place de la finale D du skiff. Un résultat en deçà de sa performance à Tokyo où il avait terminé 15e.

L’un des moments les plus marquants a été la défaite surprise de Xiaoxin Yang, tête de série numéro 10, dès son premier match. À 36 ans, la pongiste, qui espérait briller à Paris après sa médaille d’argent aux Jeux européens de Cracovie, a été battue par la Tchèque Matelova (2-4), laissant place à une immense déception.

La nageuse Lisa Pou, qui visait mieux que la 18e place obtenue sur le 10 km en natation marathon, a également connu des moments difficiles dans la Seine et son courant fort. À 25 ans, elle quitte Paris avec un goût amer, mais très certainement avec l’envie de prendre une revanche sur cette occasion manquée.

Le jeune nageur Théo Druenne, 19 ans, a, quant à lui, optimisé ses performances malgré des semaines de préparation compliquées, en réalisant un chrono de 8’25’’01 sur le 800m nage libre.

De son côté, Marie-Charlotte Gastaud a vécu une grande satisfaction en battant son record personnel sur le 100m (12’’41), terminant 6e de sa série.

Enfin, le judoka Marvin Gadeau (+100 kg) n’a pas démérité face au Cubain Granda, 5e mondial et champion du monde en 2022, bien qu’il ait dû s’incliner lors de son combat.

Le Prince Albert II : « Nos athlètes ont fait honneur à la Principauté »

Le Prince Albert II était présent tout du long des compétitions pour encourager les athlètes © Stéphan Maggi / COM

Le Souverain, participant à cinq éditions consécutives des JO d’hiver entre 1988 et 2002, s’est exprimé avec fierté sur les performances de la délégation monégasque : « je suis très fier de notre participation dans l’ensemble. Nos athlètes ont fait honneur à la Principauté. Cette expérience leur permettra aussi de mieux se préparer s’ils veulent prendre part à d’autres grandes compétitions et d’autres Jeux bien sûr également. »

Une conclusion en apothéose

Au-delà des résultats sportifs, ces Jeux de Paris 2024 resteront gravés dans les mémoires de la délégation rouge et blanche. La ferveur olympique et populaire, la magie de Paris, ont surpassé toutes les attentes, offrant des moments inoubliables aux athlètes comme aux spectateurs. « C’est complètement fou. Juste de réaliser que nous étions aux Jeux olympiques et d’entendre la foule crier, c’est une expérience absolument unique », ont déclaré les athlètes de la délégation.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Après 19 jours de compétitions riches en émotions et en exploits sportifs, les Jeux olympiques de Paris 2024 se sont achevés ce dimanche soir au Stade de France. La délégation monégasque avait nommé la nageuse Lisa Pou et le rameur Quentin Antognelli porte-drapeaux.

Celle-ci s’est déroulée dans un cadre futuriste, avec des concerts électrisants pour couronner l’événement. La soirée a atteint son apogée lorsque Tom Cruise a emporté le drapeau olympique vers Los Angeles, ville-hôte des prochains Jeux d’été, pour la troisième fois, en 2028.