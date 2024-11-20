БК «Монако»: прощальные аплодисменты тренеру Саше Обрадовичу

После четырех лет успешной работы сербский тренер покидает «Roca Team».

БК «Монако» объявил об окончании своего сотрудничества с Сашей Обрадовичем, тренером, вошедшим в историю клуба. Со дня своего прибытия в клуб в декабре 2020 года он привел команду к титулам чемпиона Франции, Кубку Франции и Финалу четырёх Евролиги. Его трудолюбие и строгость позволили «Roca Team» достичь европейских высот.

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«Имя Саши Обрадовича навсегда останется в истории «Roca Team»»

Имя Саши Обрадовича навсегда останется в анналах клуба, как подчеркнули руководители БК «Монако» в официальном пресс-релизе: «Саша Обрадович проявил строгость и работал не покладая рук с самого начала этого приключения (…) Руководители и сотрудники «Roca Team» искренне благодарят его за проделанную работу».

Теперь временным исполняющим обязанности тренера станет грузин Манучар Маркоишвили. Этот бывший профессиональный баскетболист возглавит монакскую команду в ожидании нового руководства.

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