Князь Альбер II вместе с семьёй поздравил жителей Монако с новым, 2025 годом

Каждый год в канун Нового года Князь Альбер II обращается к жителям Монако с теплыми словами и искренними пожеланиями. @ Княжеский дворец Монако

В этом году Его поздравление, опубликованное Княжеским дворцом, длилось чуть больше двух минут и стало по-настоящему семейным.

Государя сопровождали Княгиня Шарлен и их дети – Наследный принц Жак и Принцесса Габриэлла. Послание было наполнено благодарностью, чувством ответственности и надеждой.

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«Поскольку 2024 год подходит к концу, для меня настал особый момент обратиться к вам со всем уважением и привязанностью, которые я испытываю к каждому из вас», — отметил Князь Альбер II, подчёркивая важность этой традиции.

Размышляя о событиях уходящего года, князь Альбер II отметил стойкость и сплочённость жителей Монако: «Этот год был полон как испытаний, так и побед, а неизменная солидарность остаётся отличительной чертой нашего сообщества. Наступает время перевернуть страницу и начать новую главу, и я хочу выразить вам благодарность за вашу преданность, выдержку и братскую поддержку».

Он также напомнил о той ответственности, которая лежит на таком благополучном государстве, как Монако: «Нам повезло жить в процветающей стране, где ценности уважения, открытости и ответственности идут рука об руку. Но вместе с этим благополучием приходит и обязанность: продолжать строить устойчивое и достойное будущее для следующих поколений».

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Поддержка самих уязвимых

Особое внимание в своей речи Князь Альбер II уделил тем, кто сейчас переживает непростые времена: «Мои мысли в этот момент с теми, для кого этот период особенно тяжёлый, с теми, кто так уязвим. Я хочу передать им слова поддержки и надежды. Помните, вы не одни, Монако — это большая семья, основанная на солидарности».

Он также отметил важность единства и дальнейшего развития Княжества: «Новый год откроет двери для новых проектов, даст возможность укрепить наши экологические инициативы, усилить помощь наиболее уязвимым и отпраздновать нашу общую идентичность. Вместе, опираясь на наши общие ценности, мы продолжим двигаться вперёд и решать все стоящие перед нами задачи».

Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их дети вместе поздравили страну с Новым годом

В конце своего новогоднего обращения к Князю Альберу II присоединились Княгиня Шарлен, а также их дети — Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла. Вместе они искренне пожелали всем счастья, здоровья и благополучия в новом году: «В это праздничное время наши дети присоединяются к нам, чтобы передать вам самые добрые пожелания. Пусть Новый год принесёт вам радость, успех и здоровье, а также счастливые моменты с вашими близкими».

Обращение завершилось поздравлением на трёх языках — французском, английском и монегасском: «С Новым годом. Happy New Year. Bon Anu Noevu».

Княжеская семья записала своё поздравление в уютной атмосфере Княжеского дворца на фоне нарядной рождественской ёлки. © Княжеский дворец Монако

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