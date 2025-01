Le Prince Albert II prononce ses vœux 2025, accompagné des Jumeaux Princiers

Dans une vidéo de 2 minutes 24, publiée par le Palais Princier, le Prince Albert II et sa Famille ont adressé leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Accompagné de la Princesse Charlène et cette année, de leurs enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, le Souverain a livré un message empreint de gratitude, de responsabilité et d’espoir.

Le Prince Albert II a débuté son discours en soulignant l’importance de ce moment privilégié pour s’adresser aux Monégasques et aux résidents : « Alors que l’année 2024 s’achève, c’est pour moi un moment privilégié de m’adresser à vous, avec tout le respect et l’affection que je porte à chacune et chacun d’entre vous. »

Revenant sur les moments forts de l’année écoulée, il a salué l’engagement et la résilience de la communauté monégasque : « L’année écoulée a été marquée par des défis, mais aussi par de nombreuses réussites et une solidarité indéfectible qui caractérisent notre communauté monégasque. En ces instants où nous tournons une page pour en écrire une nouvelle, je tiens à rendre hommage à votre engagement, votre résilience et votre esprit de fraternité. »

Le Prince Albert II a également rappelé les responsabilités qui incombent à une Principauté prospère comme Monaco : « À Monaco, nous avons la chance de vivre dans un pays prospère, où les valeurs de respect, d’ouverture et de responsabilité se conjuguent harmonieusement. Mais cette chance s’accompagne d’une responsabilité : celle de continuer à bâtir un avenir durable et tourné vers l’excellence pour les générations futures. »

Un message de soutien aux plus vulnérables

Un peu plus loin dans son discours, le Souverain a dédié une pensée particulière à ceux qui traversent des périodes difficiles : « En ce moment particulier, mes pensées vont également à ceux pour qui cette période est plus difficile, à ceux qui souffrent. À eux, je veux adresser un message d’espoir et d’encouragement. Sachez que vous n’êtes pas seuls, et que Monaco est une famille solidaire. »

Il a également réaffirmé son engagement envers une Principauté unie et solidaire : « L’année à venir sera porteuse de nouveaux projets, l’occasion de renforcer nos engagements environnementaux, d’accroître notre solidarité envers les plus vulnérables et de célébrer notre identité commune. Ensemble, avec détermination et en nous appuyant sur les valeurs qui nous unissent, nous continuerons à relever les défis qui se présenteront à nous. »

Le Prince Albert II, la Princesse Charlène et leurs enfants, unis pour souhaiter une Bonne Année

Pour conclure son discours, le Prince Albert II a été rejoint par la Princesse Charlène, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella. Tous ensemble, ils ont formulé leurs vœux aux Monégasques et résidents : « En ce moment de fête et de partage, nos enfants se joignent à nous pour vous adresser nos meilleurs vœux. Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé et réussite ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. »

Le discours s’est achevé d’une seule voix par une salutation dans les trois langues : français, anglais et monégasque : « Bonne année. Happy New Year. Bon Anu Noevu. »

La Famille Princière a présenté ses vœux depuis le Palais Princier, avec en arrière-plan le majestueux sapin de Noël © Palais Princier de Monaco

