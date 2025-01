Gli auguri di buon anno del Principe Alberto II, insieme ai Gemelli Principeschi

In un video di 2:24 minuti pubblicato dal Palazzo del Principe, il Principe Alberto II e la sua famiglia hanno espresso i loro migliori auguri per il nuovo anno.

Accompagnato dalla Principessa Charlène, e quest’anno anche dai figli il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, il Sovrano ha espresso un messaggio di gratitudine, responsabilità e speranza.

Il Principe Alberto II ha aperto il discorso sottolineando l’importanza di questo momento speciale per rivolgersi ai monegaschi e ai residenti: “Con il 2024 che volge al termine, per me questo è un momento speciale per rivolgermi a voi, con tutto il rispetto e l’affetto che nutro per ognuno”.

Ripercorrendo i momenti salienti dell’anno appena trascorso, ha voluto rendere omaggio all’impegno e alla resilienza della comunità monegasca: “L’anno passato è stato segnato da sfide, ma anche da molti successi e dall’incrollabile solidarietà che caratterizza la nostra comunità monegasca. Mentre giriamo una pagina per scriverne una nuova, vorrei rendere omaggio al vostro impegno, alla vostra resilienza e al vostro spirito di fratellanza”.

Il Principe Alberto II ha anche ricordato le responsabilità che spettano a un Principato fiorente come quello di Monaco: “A Monaco abbiamo la fortuna di vivere in un Paese prospero, dove i valori di rispetto, apertura e responsabilità si fondono armoniosamente. Ma da questa fortuna deriva una responsabilità: continuare a costruire un futuro sostenibile e di eccellenza per le generazioni future”.

Un messaggio di supporto per i più vulnerabili

Più avanti nel suo discorso, il Sovrano ha dedicato un pensiero speciale a coloro che stanno attraversando momenti difficili: “In questo particolare momento, il mio pensiero va anche a coloro per i quali questo periodo è più difficile, a coloro che stanno soffrendo. Voglio inviare loro un messaggio di speranza e di incoraggiamento. Sappiate che non siete soli e che Monaco è una famiglia unita”.

Ha inoltre ribadito il suo impegno per un Principato unito e solidale: “L’anno prossimo porterà nuovi progetti, l’opportunità di rafforzare i nostri impegni ambientali, accrescere la nostra solidarietà verso i più vulnerabili e celebrare la nostra identità comune. Insieme, con determinazione e con i valori che ci uniscono, continueremo ad affrontare le sfide che ci attendono”.

Per concludere, il Principe Alberto II è stato affiancato dalla Principessa Charlène, dal Principe Ereditario Jacques e dalla Principessa Gabriella. Insieme, hanno espresso i loro migliori auguri al popolo monegasco e ai residenti: “In questo momento di festa e di condivisione, i nostri figli si uniscono a noi nell’inviarvi i nostri migliori auguri. Che questo nuovo anno porti felicità, salute e successo, a voi e a tutti i vostri cari”.

Il discorso si è concluso a una sola voce, con un saluto in tre lingue: francese, inglese e monegasco: “Bonne année. Happy New Year. Bon Anu Noevu”.

La Famiglia Principesca ha espresso i suoi auguri dal Palazzo del Principe, con il maestoso albero di Natale sullo sfondo © Palazzo del Principe di Monaco

