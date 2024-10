Monaco ospita il primo summit mondiale dell’industria dello yachting

Per la prima volta, esperti, ingegneri, visionari, appassionati, istituzioni e leader nel settore della nautica da diporto e dei superyacht si incontreranno nel Principato.

C’è un nuovo atteso appuntamento nel mondo dello yachting: il World Yachting Summit (WYS). Monaco è stata scelta come meta inaugurale dell’evento, più precisamente il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

Dal 15 al 17 aprile 2025, i principali operatori del settore discuteranno le sfide maggiori per il futuro dello yachting ed elaboreranno un piano d’azione. Il networking, le conferenze e le sessioni secondarie, che coprono quattro tematiche principali (Prospettive commerciali – Cambiamenti di paradigma; Turismo e nautica da diporto – Ricette per il successo; Progressi tecnologici – Obiettivo emissioni zero; Sfide future – Reinventare la nautica da diporto) e gli eventi serali saranno il fulcro del WYS.

“Una delle caratteristiche principali del WYS è la flessibilità del programma, che viene supervisionato dal team editoriale. I partecipanti sono invitati a presentare le loro proposte che possono essere inserite nel palinsesto sotto forma di keynote, casi di studio o tavole rotonde”, spiega Laurent Pérignon, responsabile dello sviluppo e dei contenuti del WYS.

Il lancio è il risultato di una partnership strategica firmata con Monaco Marina Management. L’obiettivo? “Aiutare i clienti e le istituzioni a creare o trasformare i porti turistici in spazi da vivere che combinino prestazioni, estetica e sostenibilità, al servizio delle comunità circostanti e della promozione delle destinazioni costiere”, si legge nel comunicato stampa.

La sfida è condividere le conoscenze intersettoriali e promuovere il know-how internazionale delle aziende coinvolte. In linea con la sua vocazione internazionale, la prossima edizione del WYS si terrà a Dubai nella primavera del 2026.