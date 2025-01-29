Кражи со взломом, правонарушения, ограбления, торговля наркотиками… Правоохранительные органы Монако подводят итоги 2024 года и объявляют о новых проектах на 2025 год

Во вторник, 28 января, во время церемонии новогодних пожеланий правоохранительным органам Монако (DSP) их директор Эрик Арелла подвёл итоги 2024 года и поставил задачи на новый год.

Эрик Арелла перед Князем Альбером II начал свою речь с почтения памяти Дидье Гийома, бывшего государственного министра, скоропостижно скончавшегося 17 января 2025 года: «Прежде всего, я хотел бы выразить особую признательность нашему дорогому государственному министру Дидье Гийому, так рано ушедшему из жизни. Его след надолго останется на земле Монако.»

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Он также выразил благодарность Князю Альберу II за оказанное ему доверие с его вступлением в должность: «Еще раз благодарю вас, Милостивейший Государь, за доверие, которое вы оказали мне, назначив меня на этот высокий пост.»

Умеренная и в целом хорошо контролируемая преступность

Статистический отчет за 2024 год показывает небольшой рост общей преступности на 4,10% (888 правонарушений по сравнению с 853 в 2023 году). Эрик Арелла подчеркнул, что объём работы остаётся скромным: «В конечном итоге мы сохраняем умеренную и в целом хорошо контролируемую преступность, что соответствует тенденции последнего десятилетия, которая по-прежнему отражает высокий уровень безопасности в Монако.»

Однако по некоторым видам преступлений зафиксирован заметный рост: кражи со взломом (17 в 2024 году – 11 в 2023 году), простые ограбления (125 в 2024 – 78 в 2023) а так же преступления, связанные с торговлей наркотиками (166 в 2024 – 132 в 2023). В вопросах так называемого «отмывания» зафиксировано 23 правонарушения против 14 в прошлом году.

С другой стороны, он напомнил о небольшом количестве уголовных преступлений и правонарушений: «к счастью, их очень мало, их было всего четыре. В 2024 году мы столкнулись с двумя случаями покушения на умышленное убийство и двумя вооруженными ограблениями, которые были быстро раскрыты.»

Ключевые цифры 2024 года

Общая преступность: рост на 4,10% при 888 зарегистрированных правонарушениях по сравнению с 853 в 2023 году.

Кражи со взломом: рост с 11 до 17 случаев.

Простые ограбления: существенный рост с 78 до 125 случаев.

Отмывание денег: рост с 14 до 23 случаев.

Преступления, связанные с законодательством по наркотикам: существенный рост со 132 до 166 случаев.

С другой стороны, наблюдается положительный прогресс:

Несчастные случаи со смертельным исходом: ни одного случая в 2024 году – шесть в 2023 году.

Вмешательства полиции – заметный рост: 12 234 вмешательства в 2024 году – 9 444 в 2023 году.

Раскрываемость дел: стабильный удовлетворительный уровень, почти 49%, или одно дело из двух.

Преступность на дороге: приоритет на 2025 год

Эрик Арелла сделал акцент на постоянной и тревожной проблеме: преступности на дороге. Хотя в прошлом году несчастных случаев со смертельным исходом не было зарегистрировано (по сравнению с 6 в 2023 году), несчастные случаи с травмами увеличились на 6%: в 2024 году их было 161 по сравнению со 151 в 2023 году: «Что касается правонарушений, Княжество сталкивается в основном с преступностью проездом. С другой стороны, некоторые признаки, присущие дорожным правонарушениям, вызывают тревогу и вскоре потребуют принятия мер.

В 2024 году тяжесть случаев возрастет, поскольку мы стали свидетелями двух несчастных случаев в середине декабря. К счастью, в 2024 году у нас было мало травмированных.

Причины этих аварий: превышение скорости, связанное со злоупотреблением алкоголя, а то и с употреблением наркотиков, что мы все чаще видим в 2024 году. Это общая тема, которую я абсолютно хочу подчеркнуть».

На 2025 год будет разработан план по укреплению безопасности дорожного движения, который будет включать в себя определения новых правонарушений, ужесточение наказаний за существующие и возможность полиции действовать по собственной инициативе, чего в настоящее время нет.

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Человеческие и материальные ресурсы

Директор указал на сильные стороны правоохранительных органов Монако (DSP): «DSP имеет восемь отделений и три отдела, в которых работает 620 человек, в том числе около сотни женщин. Это позволяет им обеспечить надежную профилактику, символом которой является присутствие полиции на местах, намного выше, чем в любых других местах.»

Кроме того, Эрик Арелла подчеркнул исключительные материальные ресурсы правоохранительных органов, в частности, сеть видеонаблюдения с почти 1300 камерами, а также качество изображений и мощность программного обеспечения для анализа. Он также отметил «отличные условия работы правоохранительных органов благодаря предоставлению нового здания, торжественно открытого год назад практически без опоздания».

Князь Альбер II и Эрик Арелла © Monaco Tribune

Перспективы на 2025 год

Чтобы лучше реагировать на вызовы, Эрик Арелла рассказал об усилиях, предпринимаемых для модернизации ресурсов правоохранительных органов. Реформа статистического инструмента, начатая в 2024 году, направлена на совершенствование анализа данных и принятие европейских стандартов регистрации.

Этот новый подход позволит повысить оперативность реагирования на всё более организованную и развивающуюся преступность: «Я хотел по заступлении на должность, по полному согласию с советником-министром внутренних дел, поднять проект, начатый прошлой весной, продолжая его модернизацию. Правоохранительные органы решили сделать выбор в пользу реформы всей статистической системы – инструмент оценки преступности с двумя целями: как можно точнее оценивать преступность, которая становится все более организованной, насильственной и разноликой, и соответствовать стандартам крупнейших европейских стран, в вопросах регистрации и статистических данных. Разница будет заключаться главным образом в скорости и качестве статистического инструмента.»

Он также представил пять основных приоритетов на 2025 год:

Поддерживать привилегированную тесную связь между правоохранительными органами и населением.

Предложить план по укреплению безопасности дорожного движения.

Сделать акцент на профилактических мерах вокруг школ благодаря системе резервистов.

Улучшить условия приема резидентов за счет сокращения сроков получения и продления их вида на жительство.

Повысить привлекательность профессий полицейских Монако.

Кроме того, он упомянул амбициозный план на 2030 год, в том числе законопроект о распознавании лиц: «Мы должны обеспечить, чтобы правоохранительные органы стали более активными и увеличили свои возможности для инициатив в интересах нашей следовательской и судебной полиции.»

В правоохранительных органах работает 620 человек, в том числе 100 женщин © Дирекция по связям – Мануэль Витали (Manuel Vitali)

Призыв к коллективной бдительности

В заключение Эрик Арелла напомнил, что безопасность – это вопрос общей ответственности, приведя случаи угона транспортных средств, которым способствовало безрассудное поведение. Он призвал граждан сохранять бдительность: «Эта церемония позволяет мне дать небольшой урок, напомнив людям, что безопасность – это дело каждого и зависит от бдительности каждого. Эта бдительность сегодня должна быть еще сильнее, чем вчера, в то время, когда преступные сети используют все имеющиеся в их распоряжении средства, в частности цифровые, чтобы идентифицировать, наметить и обмануть свою жертву.»

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