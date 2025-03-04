Фотогалерея: новый уникальный велосипед Шарля Лёклера, сделанный в Монако

Персонализированная модель Roca для Шарля Леклерка — готов к покорению дорог Княжества и за его пределами. © Stajvelo

Шарль Лёклер пополнил свою коллекцию еще одним эксклюзивным транспортным средством! Гонщик «Формулы-1» заглянул в шоу-рум Stajvelo, чтобы получить уникальный велосипед Roca, созданный специально для него. Эта модель — идеальное сочетание передовых технологий и смелого дизайна. Легкость, точность, мощность — все, что нужно чемпиону, чтобы покорять трассы не только на болиде, но и на двух колесах.

Шарль Лёклер пополнил свою коллекцию еще одним эксклюзивным транспортным средством! Гонщик «Формулы-1» заглянул в шоу-рум Stajvelo, чтобы получить уникальный велосипед Roca, созданный специально для него. Эта модель — идеальное сочетание передовых технологий и смелого дизайна. Легкость, точность, мощность — все, что нужно чемпиону, чтобы покорять трассы не только на болиде, но и на двух колесах.

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Дизайн, созданный для чемпиона

Этот уникальный велосипед, разработанный совместно с Daniel Design, полностью отражает личность Шарля Лёклера. Логотипы «CL» и «16» подчеркивают его стиль, а 100% монегасское производство демонстрирует стремление Stajvelo к безупречному качеству. Стильный, технологичный и мощный — именно такой, каким должен быть велосипед чемпиона.

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