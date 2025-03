Le foto della nuova bicicletta di Charles Leclerc, Made in Monaco

Il pilota di Formula 1 Charles Leclerc ha fatto visita allo showroom Stajvelo per ritirare Roca, la sua bicicletta completamente personalizzata. Questo modello unico, che unisce design audace e componenti altamente performanti, è stato creato appositamente per offrire la massima leggerezza, precisione e potenza, qualità che condivide con il campione monegasco.

È nell’officina monegasca di Stajvelo che Leclerc ha ricevuto la sua Roca personalizzata, una bici concepita per rispondere alle esigenze dei migliori atleti del mondo. Il modello si distingue per le ruote VISION ottimizzate per l’aerodinamica, un manubrio Full Speed Ahead per una guida precisa, e un sistema di frenata MT8 di Magura Bicycle con finiture esclusive.

Un design unico

La bici interamente su misura, progettata da Daniel Design, riflette sia l’anima del pilota con le iniziali “CL” e il numero “16”, sia l’impegno di Stajvelo per l’eccellenza, con una produzione 100% monegasca. Un concentrato di performance e stile, proprio come il suo proprietario.

