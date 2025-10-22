Монако делает ставку на безопасность и индивидуальную поддержку для привлечения и интеграции новых резидентов

Княжество разрабатывает стратегию привлекательности, основанную на «безопасности, идентичности и качестве жизни», чтобы привлечь и удержать всё более разнообразных резидентов.

«Мы часто говорим о привлекательности в экономическом, наследственном или даже налоговом аспектах, но для тех, кто решает обосноваться и жить в Монако, привлекательность – в другом. Всё начинается со стремления к жизни, основанной на безопасности, доверии и стабильности государства Монако», сказала Людмила Ракона Ле Гофф в качестве вступления к последней деловой конференции Молодежной торговой палаты Монако (JCI), посвящённой привлекательности.

© Дирекция по связям– Мануэль Витали (Manuel Vitali)

Во вторник, 21 октября, в отеле Méridien Beach Plaza выступала делегат, отвечающая за привлекательность при государственном министре. Она очертила контуры глобального видения, основанного на «безопасности, идентичности и качестве жизни». Это стратегическое направление отвечает ожиданиям нового поколения резидентов, которые, по её словам, «ищут гармонию между своим образом жизни, своими убеждениями и средой, в которой они живут».

Амбиции обозначены. Создать плавный переход, в котором обустройство в жилье и профессиональная интеграция естественным образом сочетаются, позволяя превратить «обустройство в приверженность, а переезд – в жизненный проект».

Безопасность – основа привлекательности

Безопасность является важнейшим элементом, определяющим основу доверия, стабильности и развития для новых резидентов. «Чувство незащищенности, бытующее где-либо ещё, повседневная нецивилизованность, неоправданное и чрезмерное насилие, ненависть к полиции – всего этого нет в Монако», подчеркивает Эрик Арелла, директор Службы общественной безопасности, приводя цифры в подтверждение. В 2024 году в Монако было зарегистрировано всего 888 правонарушений с уровнем раскрываемости более 50%, два вооруженных ограбления и всего 17 краж со взломом за год.

Превосходный уровень безопасности, который, по словам Эрика Арелла, основывается на значительных ресурсах: 620 действующих и административных сотрудников, сеть из почти 1 300 камер наблюдения и около 25 000 ежегодных административных расследований – в соответствии с системой предварительных разрешений – позволяют сохранять общественный порядок, безопасность и нравственность и даже гарантировать компетентность и честность лиц, имеющих право работать или проживать в Княжестве.

Тонкий баланс между открытостью и бдительностью позволяет принимать представителей 132 национальностей, сохраняя при этом уникальную атмосферу, в которой, по словам директора Службы общественной безопасности, нет места беспричинному насилию и чувству незащищенности.

Эрик Арелла, директор Службы общественной безопасности © Дирекция по связям– Мануэль Витали (Manuel Vitali)

Приём новых резидентов: получение вида на жительство

Отдел привлекательности, настоящий шлюз для претендентов на постоянное проживание, обрабатывает почти 2 800 заявлений ежегодно, «65% из них касаются видов на жительство», говорит Клоэ Боскальи, возглавляющая эту деликатную миссию, подчеркивая важность создания реалистичных ожиданий с первого контакта. Речь идет не о продаже мечты, а о прозрачной поддержке на каждом этапе процедуры.

Вид на жительство, являющийся важнейшим ключом к любой процедуре в Княжестве, проясняет эти вопросы. Капитан административного отдела полиции по работе с населением Фредерик Солдано ясно объясняет: без этого документа невозможно открыть банковский счёт, получить водительские права или записать детей в школу. «Этот высокозащищенный документ в формате кредитной карточки теперь включает в себя цифровую идентификацию, позволяющую получить доступ к онлайн-услугам правительства», поясняет он.

1 300 заявлений на первый вид на жительство в год (в среднем за последние три года)

заявлений на первый вид на жительство в год (в среднем за последние три года) 15 заявлений на первый вид на жительство отклоняется каждый год (в среднем за последние три года)

заявлений на первый вид на жительство отклоняется каждый год (в среднем за последние три года) 6 000 продлённых видов на жительство в год (в среднем за последние три года)

Столкнувшись с языковым многообразием вновь прибывших, службы адаптируются, чтобы сделать этот процесс более плавным. Реми Ле Жюст, комиссар полиции округа и глава административного полицейского управления, подробно описывает предпринятые усилия: «Мы требуем от наших сотрудников обязательного условия, а именно знания и владения как минимум одним современным языком, например, английским». В настоящее время в отделении работают сотрудники, говорящие на испанском, итальянском, арабском и русском языках, что позволяет удовлетворить значительную часть потребностей.

Административное бремя часто подвергается критике

Монакская специфика предполагает обязательное прохождение через французские консульские органы, что автоматически затягивает сроки. Кроме того, проводятся углублённые проверки по файлам Интерпола и анализ открытых источников. Реми Ле Жюст придерживается этой строгости, одновременно признавая необходимость максимально сокращать сроки.

Значительные усовершенствования уже упрощают этот процесс: онлайн-сервисы для первоначальных запросов, онлайн-продление, автоматические оповещения за три месяца до истечения срока действия документов. Однако проблемы остаются. Об этом свидетельствует вопрос, заданный начальнику Управления административной полиции о приостановке действия цифровой идентичности по истечении срока действия вида на жительство, что временно блокирует доступ к дематериализованным услугам.

© Дирекция по связям– Мануэль Витали (Manuel Vitali)

Создание устойчивого и инклюзивного сообщества

Вопросы интеграции выходят далеко за административные рамки. Для Клоэ Боскальи поддержка местного сообщества имеет основополагающее значение для приёма новых резидентов: «Клуб иностранных резидентов (CREM) предлагает открытое пространство любому, кто обосновался в Княжестве, независимо от его происхождения и языка». Информационные сессии на английском языке знакомят новичков с кодексами и ценностями Монако, при этом участие растёт: по словам руководителя миссии в Отделе привлекательности, в 2025 году их число составило 60 человек по сравнению с 40 в предыдущем году.

Но вопрос гражданского участия в жизни общества остаётся деликатным из-за равного представительства трёх национальностей (монегасков, французов и итальянцев). Мэр Монако Жорж Марсан, также присутствовавший в зале, подтвердил, что разрешать резидентам голосовать на выборах неконституционно, а другие органы, такие как Экономический, социальный и экологический совет (CESE), предоставляют им пространство для выражения мнений и участия в общественной жизни.

© Дирекция по связям– Мануэль Витали (Manuel Vitali)

Отвечая на вопрос участника конференции JCI Монако, Людмила Ракона Ле Гофф рассказала о международной работе. Генеральный секретарь Стратегического совета по привлекательности в первую очередь пожелала воздать должное работе послов за рубежом, которые отвечают за переселение людей. Британцы, особенно после Brexit, сейчас занимают третье место (11%) среди претендентов на первый вид на жительство, отставая от Франции (22%) и Италии (21%) в 2024 году.

«Я хочу возобновить в стране миссии по привлечению, начиная со следующего года. Мы будем работать над этим в ближайшие недели, чтобы подготовить себя и иметь возможность отправиться за границу и продвигать Монако как страну», заявила Людмила Раконнат Ле Гофф. Это делается для обеспечения того, чтобы «история Монако осталась неизменной – страна, где люди живут мирно, страна, где люди чувствуют себя желанными гостями, и страна, где они разделяют одни и те же требования солидарности, уважения и доверия». Амбициозная задача в мире, где безопасность и стабильность становятся всё более востребованными.