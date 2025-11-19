Князь Альбер II ставит точку в вопросе абортов и открывает планы по преобразованию Ла-Рус

В эксклюзивном интервью Monaco Matin Князь Альбер II подробно рассказал о своей позиции по нескольким важным вопросам. Ниже — главное из сказанного.

Окончательное решение по вопросу об абортах

В большом интервью, которое монарх дал Monaco—Matin накануне Национального праздника, он подтвердил, что правительство отклонило законопроект о разрешении добровольного прерывания беременности в Монако. «Я понимаю деликатность этого вопроса, эмоции, которые он может вызвать», — подчеркнул Князь, объяснив, что его позиция связана прежде всего с уважением «к той роли, которую католическая религия играет в стране».

По словам Альбера II, «нынешняя законодательная база соответствует тому, кем мы являемся». Он напомнил, что изменения 2009 и 2019 годов установили «баланс, уважающий нашу фундаментальную идентичность». Две недели назад государственный министр Кристоф Мирман официально сообщил о решении председателю Национального совета Тома Бредзо, одновременно объявив, что вскоре будут представлены новые сопутствующие меры.

Амбициозное видение для квартала Ла-Рус

Князь Альбер II рассказал и о своих планах по развитию проекта «Ла-Рус» в районе Аннунсиад. «Это первый случай, когда мы восстанавливаем целый район в таком масштабе», — отметил он, назвав проект «образцовым в сфере жилищного строительства» и использования возобновляемых источников энергии.

Монарх подчеркнул, что стремится оживить другие части Княжества, вдохнув в них «дух Кондамина» — с небольшими магазинами и полноценной жизнью района. «Мы обязательно должны сопровождать и поддерживать местных препдпринимателей», — добавил он, напомнив о недавних новостях, связанных с Zinc и Gerhard’s.

Новый глава кабинета в начале 2026 года

Альбер II также объявил о скором уходе главы своего кабинета Кристофа Стейнера, который занимает эту должность с сентября 2023 года. Он уточнил, что Стейнер, «его давний друг», с самого начала давал понять, что не планирует оставаться дольше двух лет. По взаимной договорённости он покинет свой пост в конце 2025 года. При этом Князь сообщил, что его преемник уже выбран, однако имя нового руководителя пока не раскрывается. Официальное объявление ожидается в начале 2026 года.