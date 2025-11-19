Le Prince Albert II ferme la porte à l’IVG et dévoile ses ambitions pour La Rousse

Dans un entretien exclusif accordé à Monaco Matin, le Souverain détaille sa position sur plusieurs sujets dont voici les principaux points.

Fermeture définitive sur la question de l’IVG

Au cours d’une interview fleuve accordée à Monaco-Matin en marge de la Fête nationale, le Prince Albert II a confirmé le refus du gouvernement de donner suite à la proposition de loi visant à autoriser l’interruption volontaire de grossesse en Principauté. « Je comprends la sensibilité de ce sujet, l’émotion qu’il peut soulever », a déclaré le souverain, justifiant cette position par le respect de « la place qu’occupe la religion catholique dans notre pays ».

Le chef d’État estime que « le cadre actuel respecte ce que nous sommes » en référence aux évolutions législatives de 2009 et 2019 qui ont établi un « équilibre respectueux de notre identité fondamentale ». Le ministre d’État Christophe Mirmand avait informé le président du Conseil national Thomas Brezzo de cette décision il y a deux semaines, tout en annonçant de nouvelles mesures d’accompagnement à venir.

Vision ambitieuse pour le quartier de La Rousse

Le Prince Albert II a également dévoilé ses ambitions pour l’opération d’aménagement « La Rousse » dans le quartier de l’Annonciade. « C’est la première fois que l’on reconstruit, à cette échelle-là, tout un quartier », a-t-il souligné, décrivant un projet « exemplaire en matière de logements » et d’énergies renouvelables.

Le souverain souhaite recréer « l’esprit Condamine » ailleurs en Principauté, avec des commerces de proximité et une véritable vie de quartier. « Il faut absolument que l’on arrive à accompagner et soutenir le commerce de proximité », a-t-il insisté, évoquant les actualités récentes du Zinc et du Gerhard’s.

Un nouveau directeur de cabinet début 2026

Le Souverain en a profité pour annoncer le départ prochain de son directeur de cabinet, Christophe Steiner, en fonction depuis septembre 2023. Le souverain a précisé que Steiner, « un ami de très longue date », avait d’emblée annoncé ne pas souhaiter rester beaucoup plus de deux ans. Les deux hommes sont convenus qu’il quitterait ses fonctions fin 2025. Le Prince a également révélé que son successeur ou sa successeure est déjà identifié(e), sans toutefois dévoiler son identité. L’annonce officielle devrait intervenir début 2026.