Pour la deuxième année consécutive, le Monte-Carlo Country Club s’apprête à accueillir le Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo 2022.

Du 26 au 28 octobre, les courts en terre battue du Monte-Carlo Country Club, qui accueillent le prestigieux Rolex Monte-Carlo Masters, seront occupés par l’élite des jeunes joueurs européens.

LIRE AUSSI : PORTRAIT. Guillaume Couillard, une vie bercée par le tennis

Les huit meilleurs garçons et les huit meilleures filles des catégories -14 ans et -16 ans seront présents à Monaco pour tenter de succéder au palmarès aux grands noms qui ont déjà remporté l’épreuve par le passé, à l’image de Rafael Nadal, Alexander Zverev, Kim Clijsters ou encore Belinda Bencic.

Les huit premiers qualifiés ont déjà été dévoilés. Il s’agit des quatre vainqueurs ainsi que les quatre finalistes par catégorie du European Junior Championships 2022. On retrouvera ainsi Alena Kovackova (CZE), Thijs Boogaard (NED), Mia Pohankova (SVK) et Diego Dedura-Palomero (GER) chez les -14 ans et Mia Ristic (SRB), Joel Schwaerzler (AUT), Marta Soriano (ESP) et Martin Landaluce (ESP) chez les -16 ans.

Le plateau complet révélé le 10 octobre

Ils seront rejoints par le Top 6 de leurs catégories au Monte-Carlo Country Club à partir du 26 octobre. Le nom de tous les qualifiés sera connu le 10 octobre prochain.

LIRE AUSSI : Coupe Davis : Monaco tout proche d’un immense come-back face au Liban

« C’est avec grand plaisir que nous nous préparons à accueillir le Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo pour la deuxième année consécutive, a déclaré la Présidente de la Fédération Monégasque de Tennis et du Monte-Carlo Country Club, Mélanie-Antoinette de Massy. Je suis ravie de pouvoir recevoir en Principauté ces jeunes champions qui constitueront certainement la future élite du tennis mondial. »

L’année dernière, le Bosnien Marko Maksimovic s’était imposé chez les garçons, tandis que la Russe Maria Masiianskaia avait remporté le tournoi chez les filles.