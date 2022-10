Parti en pole position, le pilote monégasque a finalement terminé deuxième d’une course remportée par Sergio Perez (Red Bull), qui a pris le meilleur sur Charles Leclerc (Ferrari) au départ.

Deuxième du Grand Prix d’Italie le mois dernier, le Monégasque a de nouveau terminé sur le podium. Mais après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications, Charles Leclerc s’attendait à mieux.

Après un excellent départ, Sergio Perez a réussi à prendre le meilleur sur le pilote de la Scuderia Ferrari, ne lâchant plus la tête de la course jusqu’à la fin du Grand Prix.« Le mauvais départ nous a rendu la course compliquée, a reconnu Leclerc au micro de Canal +. J’ai ensuite eu du patinage sur les roues arrières. C’était une course physiquement difficile, mais après une bonne nuit de sommeil je serai prêt pour le Japon. »

Verstappen pas encore sacré

Un Grand Prix marqué par les trombes d’eau qui se sont abattues sur le circuit urbain de Singapour et qui ont eu pour conséquence un report du départ d’une heure. En position d’être déjà sacré champion du monde, Max Verstappen (Red Bull) a manqué son départ et doit se contenter d’une septième place finale. Carlos Sainz (Ferrari) a lui terminé sur le podium derrière Leclerc.

Au championnat du monde, Charles Leclerc (237 points) occupe toujours la deuxième place, derrière Max Verstappen (341 points), qui devra encore patienter avant d’être sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive. Prochain rendez-vous, dans une semaine, lors du Grand Prix du Japon.