Partito in pole position, il pilota monegasco ha terminato al secondo posto dietro Sergio Perez (Red Bull), che ha avuto la meglio su Charles Leclerc (Ferrari) alla partenza.

Secondo classificato anche al Gran Premio d’Italia il mese scorso, il pilota monegasco è di nuovo finito sul podio. Ma dopo aver realizzato il miglior tempo alle qualifiche, Charles Leclerc si aspettava di meglio.

LEGGI ANCHE: Formula 1: ecco il calendario 2023 con 24 gare in programma

Dopo un’ottima partenza, Sergio Perez è riuscito ad avere la meglio sul pilota Ferrari e non ha più lasciato il primo posto fino alla fine del Gran Premio. “La brutta partenza ha complicato la corsa”, ha ammesso Leclerc ai microfoni di Canal +. “Poi ho fatto pattinare le gomme anteriori. È stata una corsa difficile dal punto di vista fisico, ma mi basterà una buona notte di sonno per essere pronto per il Giappone”.

Verstappen: il titolo di campione del mondo può aspettare

Un Gran Premio segnato dalla pioggia che si è abbattuta sul circuito urbano di Singapore e che ha causato il ritardo della partenza di un’ora. Già pronto per essere nominato campione del mondo, Max Verstappen (Red Bull) ha fallito alla partenza e si è dovuto accontentare del settimo posto. Carlos Sainz (Ferrari) ha concluso sul podio dietro Leclerc.

LEGGI ANCHE: Confermato il GP di Monaco: la reazione del Principe Alberto II

Nel campionato del mondo, Charles Leclerc (237 punti) continua a occupare il secondo posto, dietro Max Verstappen (341 punti), che dovrà ancora attendere prima di ricevere il titolo campione del mondo per il secondo anno consecutivo. Prossimo appuntamento tra una settimana per il Gran Premio del Giappone.