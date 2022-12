Belle rencontre entre Wissam Ben Yedder et ses petits fans au Village de Noël

Le Kids Tour a fait son retour à Monaco dimanche, afin de poursuivre son parcours dans une ambiance féérique pour les jeunes supporters du club.

Une nouvelle escale, placée sous le signe des fêtes de fin d'année. Ce dimanche 11 décembre, le Kids Tour est revenu en Principauté après un parcours démarré le 11 septembre depuis la digue de Fontvieille.

Après avoir sillonné les routes de Cap d'Ail, de La Turbie ou de Breil-sur-Roya, la caravane rouge et blanche s'est rendue au Village de Noël, avec un passager de choix à son bord : le capitaine de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder.

© AS Monaco

Comme à Cap d'Ail, le buteur a pris le temps de signer des autographes et de prendre des selfies avec ses petits supporters. Les familles ont pu également profiter des nombreuses animations proposées, telles que des duels de jongle, des quiz sur l'AS Monaco ou des parties du célèbre jeu vidéo FIFA 23.

© AS Monaco

« C’est agréable de retrouver le contact avec nos supporters après cette période de trêve, leurs encouragements font beaucoup de bien, a confié l'attaquant monégasque. Ce sont toujours des bons moments pour moi et j’espère que c’est réciproque pour eux. En tout cas ça fait plaisir de voir autant d’enfants attachés au club venir nous voir ! »

La rencontre n'était d'ailleurs pas réservée aux enfants. Georgette, 92 ans, et fervente supportrice de l'AS Monaco, a aussi fait le déplacement. « Je n'en reviens pas. On vient de me le dire, qu'il allait arriver, alors j'étais heureuse », témoigne-t-elle, très émue, auprès de Monaco Info.

© AS Monaco

Wissam Ben Yedder a ensuite remis symboliquement un maillot du club à Jacques Pastor, Adjoint délégué au Sport de la Mairie de Monaco, venu accompagné du conseiller communal Mélanie Flachaire, pour remercier la mairie d'avoir accepté la présence du Kids Tour au Village de Noël.

© AS Monaco

1 700 kilomètres parcourus et plus de 1 500 enfants rencontrés

Et le périple n'est pas fini. La caravane reprendra la route ce mercredi 14 décembre à Châteauneuf-Villevieille. Ce sera sa dernière étape en 2022, après 1 700 kilomètres parcourus depuis le début du tour.

Au total, plus de 1 500 enfants, dont plus de 200 invités à découvrir en famille l'expérience « Munegu Family » au stade Louis-II, ont eu la joie de profiter de la présence de la caravane sportive, qui a même franchi les frontières italiennes le mois dernier.

Dès 2023, pour la deuxième partie de saison, le Kids Tour ira à la rencontre d'autres enfants du littoral, des vallées et du haut-pays. Il se pourrait même que la célèbre mascotte Bouba chausse les skis. De belles surprises en perspectives !