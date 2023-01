Yacht Club de Monaco : Quels sont les rendez-vous incontournables de la saison ?

La saison 2023 s’annonce riche pour le Yacht Club de Monaco, qui célèbre cette année le 70e anniversaire de sa création par le Prince Rainier III.

Présidé par le Prince Albert II de Monaco depuis 1984, le Yacht Club de Monaco s’apprête cette saison encore à proposer des évènements de renom.

À travers « Monaco, Capital of Advanced Yachting », démarche initiée par le Y.C.M, la Principauté entend s’affirmer toujours plus comme un pôle d’excellence pour ce secteur.

Zoom sur les six rendez-vous incontournables en 2023.

13e Monaco Optimist Team Race (11-15 janvier)

La jeunesse a ouvert le bal ce mercredi 11 janvier en réunissant l’élite internationale du team-racing évoluant en Optimist. Seize nations sont représentées par soixante-quatre régatiers âgés de moins de 14 ans.

Au total, cent vingt manches sont programmées sur le plan d’eau monégasque, qui exige finesse et maîtrise tactique.

Monaco Sportsboat Winter Series (2-5 février et 2-5 mars)

Les meilleurs équipages de J/70 s’apprêtent à se retrouver pour la suite des Monaco Sportboat Winter Series, rendez-vous incontournable du calendrier hivernal des équipages internationaux depuis dix ans, à l’occasion du troisième acte de l’épreuve.

La course s’annonce disputée entre l’équipage monégasque Junda de Ludovico Fassitelli, suivi de Graeme Peterson (Moonlight II) et de Stefano Roberti (Piccinina), également du Y.C.M.

Les J/70 se retrouveront une quatrième et dernière fois à l’occasion du quatrième acte, le même week-end que la 39e Primo Cup-Trophée Credit Suisse (voir ci-dessous).

Primo Cup-Trophée Credit Suisse (2-5 mars)

La traditionnelle épreuve lancée en 1985 sous l’impulsion du Prince Albert II, président du Yacht Club de Monaco, rassemblera les Smeralda 888 et les Longtze Premier aux côtés des RS 21.

Cette régate dotée en vêtements techniques de l’équipementier Slam s’est imposée comme le plus grand rassemblement européen de la monotypie en Méditerranée.

Monaco Ocean Week (20-26 mars)

Durant la Monaco Ocean Week, organisée par la Fondation Prince Albert II aux côtés de l’Institut océanographique de Monaco et du Centre Scientifique de Monaco, le Y.C.M. s’est vu confier le volet yachting de cette semaine dédiée à la protection des océans.

Quatre évènements seront au programme cette année, dont le 12e Symposium Environnemental dédié au 10e Monaco Energy Boat Challenge, qui répondra à la thématique « Encourager l’avenir d’un Yachting plus responsable » et le Captains’ Forum, un rendez-vous rassemblant les armateurs, les capitaines et les leaders de l’industrie de super-yachts.

Après le succès de son Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, dont le prochain évènement se déroulera au Y.C.M. les 24 et 25 septembre, M3 (Monaco Marina Management) lancera également le premier Monaco Smart Yacht Rendezvous, un évènement de networking qui se poursuivra jusqu’au vendredi 24 mars pour se terminer par la remise des Smart Innovative Yacht Awards.

Enfin, le jeudi 23 mars se conclura par la remise des 3e YCM Explorer Awards by La Belle Classe Superyachts. Organisée sous la présidence du Prince Albert II, cette cérémonie récompense depuis 2019 des armateurs qui se sont distingués par leur engagement en faveur de la préservation de l’Environnement Marin, tant dans la conception de leur Yacht que lors de leur navigation.

Monaco Energy Boat Challenge (3-8 juillet)

Depuis dix ans, cet évènement réunit des jeunes ingénieurs provenant d’écoles et d’universités du monde entier en les mettant en relation avec les acteurs de l’industrie du Yachting.

Cette 10e édition fera le plein de nouveautés avec l’organisation, en collaboration avec Aqua superPower, du premier E-Boat Rallye de bateaux électriques disponibles sur le marché, permettant à un nombre record de constructeurs d’unités électriques de montrer au public à quoi ressemblera l’avenir de la navigation de plaisance.

Monaco Classic Week – La Belle Classe

Ce rendez-vous organisé par le Yacht Club de Monaco sera l’occasion de découvrir les voiliers d’époque les plus prestigieux, les motor-yachts classiques et les canots automobiles anciens.

Cette 16e édition sera également l’occasion de célébrer les cent ans de la naissance du Prince Rainier III, fondateur du Y.C.M. en 1953 et qui vouait une véritable passion à la mer et aux bateaux.