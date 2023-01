Yacht Club di Monaco: quali sono gli eventi imperdibili della stagione?

La stagione 2023 si preannuncia ricca di eventi per lo Yacht Club de Monaco, che quest’anno celebra il 70° anniversario della sua fondazione a opera del Principe Ranieri III.

Presieduto dal Principe Alberto II di Monaco dal 1984, lo Yacht Club de Monaco si prepara anche in questa stagione a offrire alcuni eventi degni di nota.

Con “Monaco, Capital of Advanced Yachting”, un’iniziativa lanciata dallo Y.C.M., il Principato intende affermarsi sempre più come centro di eccellenza per questo settore.

Vediamo quali sono i sei appuntamenti imperdibili del 2023.

13a Monaco Optimist Team Race (11-15 gennaio)

Sono stati i giovani ad aprire le danze mercoledì 11 gennaio, riunendo l’élite internazionale dell’Optimist Team Racing. Sessantaquattro velisti minori di 14 anni rappresentano sedici nazioni.

Gli USA vincono la 12ª Monaco Optimist Team Race

In totale, nelle acque monegasche sono previste centoventi regate, che richiedono astuzia e una certa strategia.

©Yacht Club Monaco

Monaco Sportsboat Winter Series (2-5 febbraio e 2-5 marzo)

I migliori equipaggi di J/70 si preparano a incontrarsi per il terzo atto delle Monaco Sportboat Winter Series, evento imperdibile nel calendario invernale degli equipaggi internazionali da dieci anni a questa parte.

La Tenzor Consulting Group è il nuovo sponsor della Monaco Sportsboat Winter Series

La regata si preannuncia combattuta tra Ludovico Fassitelli, con l’equipaggio monegasco Junda, Graeme Peterson (Moonlight II) e Stefano Roberti (Piccinina), sempre dello Y.C.M.

I J/70 si incontreranno per la quarta e ultima volta nel quarto atto, che si terrà lo stesso fine settimana del 39° Primo Cup – Trofeo Credit Suisse (vedi sotto).

©Yacht Club Monaco

Primo Cup – Trofeo Credit Suisse (2-5 marzo)

Il tradizionale evento, lanciato nel 1985 grazie al Principe Alberto II, presidente dello Yacht Club di Monaco, riunirà gli Smeralda 888 e i Longtze Premier a fianco degli RS 21.

Al via la celebre regata Palermo-Montecarlo

La regata, caratterizzata dall’abbigliamento tecnico del produttore di attrezzature Slam, è diventata la più grande competizione europea di monotipo del Mediterraneo.

©Yacht Club Monaco

Monaco Ocean Week (20-26 marzo)

In occasione della Monaco Ocean Week, organizzata dalla Fondazione Principe Alberto II insieme all’Istituto Oceanografico di Monaco e al Centro Scientifico di Monaco, lo Y.C.M. è stato incaricato di curare l’aspetto nautico di questa settimana dedicata alla salvaguardia degli oceani.

Quest’anno sono in programma quattro eventi, tra cui il 12° Simposio Ambientale dedicato alla 10° edizione del Monaco Energy Boat Challenge, che si incentrerà sulla tematica dell’”Incentivare il futuro di uno yachting più responsabile” e sul Captains’ Forum, un incontro tra armatori, capitani e leader del settore dei superyacht.

AMPN: prendiamoci cura delle aree marine protette di Monaco

Dopo il successo del suo Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, il cui prossimo evento si terrà presso lo Y.C.M. il 24 e 25 settembre, M3 (Monaco Marina Management) lancerà anche il primo Monaco Smart Yacht Rendezvous, un evento di networking che durerà fino a venerdì 24 marzo e si concluderà con gli Smart Innovative Yacht Awards.

Infine, giovedì 23 marzo, si terrà la terza edizione degli YCM Explorer Awards by La Belle Classe Superyachts. Organizzata sotto la presidenza del Principe Alberto II, dal 2019 questa cerimonia premia gli armatori che si sono distinti per il loro impegno nella salvaguardia dell’ambiente marino, sia nella progettazione del loro yacht che durante la navigazione.

©Yacht Club Monaco

Monaco Energy Boat Challenge (3-8 luglio)

Negli ultimi dieci anni, questo evento ha riunito giovani ingegneri provenienti da scuole e università di tutto il mondo, mettendoli in contatto con i protagonisti del settore nautico.

Idrogeno verde e navigazione da diporto: ecco le tendenze del Principato.

Questa decima edizione sarà ricca di novità. In collaborazione con Aqua superPower, è stato organizzato il primo E-Boat Rally di imbarcazioni elettriche disponibili sul mercato. Sarà l’occasione per un numero record di produttori di barche elettriche di mostrare al pubblico come sarà il futuro della navigazione da diporto.

©Yacht Club Monaco

Monaco Classic Week – La Belle Classe

Questo evento, organizzato dallo Yacht Club di Monaco, ci farà scoprire le barche a vela d’epoca più prestigiose, gli yacht a motore più classici e i motoscafi d’epoca.

Apertura in grande stile del Monaco Yacht Show: visita del Principe e Sustainability Hub

Questa 16a edizione sarà anche l’occasione per celebrare il centenario della nascita del Principe Ranieri III, che ha fondato lo Y.C.M. nel 1953 e che aveva una vera passione per il mare e le barche.