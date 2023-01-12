Главные вехи нового сезона Яхт-клуба Монако

Сезон 2023 года обещает быть очень насыщенным для Яхт-клуба Монако (Yacht Club de Monaco), который в этом году отмечает 70-летний юбилей со дня своего создания Князем Ренье III.

Яхт-клуб, с 1984 года находящийся под председательством Князя Монако Альбера II, в этом сезоне готовится предложить поклонникам парусного спорта несколько всемирно известных соревнований.

Благодаря программе «Монако — столица передового яхтинга», разработанной клубом, Княжество получило возможность подтвердить свою репутацию экспертного центра в этой области.

Давайте подробнее рассмотрим шесть ключевых событий сезона 2023 года.

13-я командная регата Monaco Optimist Team Race (11-15 января)

В среду, 11 января, молодежь задала темп новому сезону, собрав элиту международных командных гонок в классе «Оптимист». Шестнадцать стран представлены шестьюдесятью четырьмя яхтсменами в возрасте до 14 лет.

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Всего в монегасской акватории запланированы сто двадцать раундов, требующих ловкости и тактического мастерства.

© Яхт-клуб Монако

Парусная регата Monaco Sportsboat Winter Series (2-5 февраля и 2-5 марта)

Лучшие экипажи лодок категории J/70 готовятся побороться в третьем этапе за главный трофей регаты Monaco Sportboat Winter Series: неотъемлемого события зимнемго календаря международных экипажей на протяжении последних десяти лет.

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Гонка обещает быть напряженной между экипажем Junda Людовико Фассителли (Ludovico Fassitelli) из Монако, за которым вплотную следуют Грэм Петерсон (Graeme Peterson) на Moonlight II и Стефано Роберти (Stefano Roberti) на Piccinina, также члены Яхт-клуба Княжества.

Экипажи J/70s встретятся в четвертый и последний раз в рамках заключительного этапа чемпионата, который пройдёт в те же выходные, что и 39-й трофей Primo Cup-Credit Suisse Trophy (см. ниже).

© Яхт-клуб Монако

Кубок Трофей Primo Cup-Trophée Credit Suisse (2-5 марта)

В этой традиционной регате, старт которой был дан в 1985 году по инициативе президента Яхт-клуба Монако Князя Альбера II, примут участие яхты Smeralda 888 и Longtze Premiers наряду с RS 21.

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Эта регата, снабжённая технической одеждой от крупного производителя Slam, зарекомендовала себя как крупнейшая европейская регата монотипов в Средиземном море.

© Яхт-клуб Монако

Monaco Ocean Week (20-26 марта)

Во время «Недели океана в Монако» (Monaco Ocean Week), организованной Фондом Князя Альбера II совместно с Океанографическим институтом Монако и Научным центром Монако, YCM поручено раскрыть аспект яхтенного спорта в ходе этого мероприятия, посвященного защите океанов.

В этом году в программу войдут четыре мероприятия, включая 12-й экологический симпозиум, посвященный десятой регате Monaco Energy Boat Challenge в рамках проекта «Становление будущего экологически ответственного яхтинга», и Форум капитанов: собрание судовладельцев, капитанов и лидеров индустрии суперъяхт.

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После успеха салона Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, следующий выпуск которого состоится в Яхт-клубе 24 и 25 сентября, M3 (Monaco Marina Management) также запускает первый Monaco Smart Yacht Rendez-vous: международное сетевое мероприятие, которое продлится до пятницы 24 марта и завершится вручением премии Smart Innovative Yacht Awards.

Наконец в четверг, 23 марта, состоится 3-я церемония награждения YCM Explorer Awards by La Belle Classe Superyachts. Организованная под председательством Князя Альбера II, эта церемония с 2019 года награждает судовладельцев, которые отличились своей приверженностью сохранению биоразнообразия и морской среды, как при проектировании яхты, так и во время её эксплуатации.

© Яхт-клуб Монако

Monaco Energy Boat Challenge (3-8 июля)

На протяжении последних десяти лет это мероприятие собирает молодых инженеров из школ и университетов со всего мира и знакомит их с представителями яхтенной индустрии.

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Десятый салон представит главные новинки индустрии: в сотрудничестве с Aqua superPower будет организована первая регата доступных на рынке электрических лодок E-Boat Rally, что позволит рекордному числу производителей электрических лодок показать публике, каким будет будущее яхтинга.

© Яхт-клуб Монако

Регата Monaco Classic Week – La Belle Classe

Это мероприятие, организованное Яхт-клубом Монако, даст возможность познакомиться с самыми престижными старинными парусниками, классическими моторными яхтами и винтажными катерами.

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Шестнадцатая по счёту регата также станет поводом для празднования сотой годовщины со дня рождения Князя Ренье III, который основал Яхт-клуб Монако в 1953 году и питал истинную страсть к морю и яхтам.