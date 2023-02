Le McDonald’s de Fontvieille va fermer temporairement

D’ici quelques semaines, l’enseigne située au sein du centre commercial de Fontvieille effectuera d’importants travaux.

Du 13 au 25 mars, les portes du fast-food seront fermées au public. À l’intérieur, ce sont principalement les cuisines qui vont accueillir quelques changements. « McDonald’s uniformise ses cuisines à travers le monde, on souhaite préparer les menus des clients au cas par cas et non plus en avance », nous explique Siegfried Cladel, Directeur général chez McDonald’s.

Vaisselle réutilisable et service à table

Quelques semaines après son instauration, et comme 95% des restaurants français de l’enseigne, le McDonald’s monégasque s’équipe en vaisselle réutilisable, qui sera adoptée dès la réouverture du restaurant. « Pour cela, on doit aussi installer une nouvelle plonge dans les cuisines, adaptée à cette vaisselle, pour qu‘elle puisse être réutilisée plusieurs fois par jour », poursuit le responsable. Seule la vente à emporter ne sera pas concernée par cette nouvelle vaisselle.

© Monaco Tribune

Au sein du restaurant, le service à table devrait également être mis en place. Instauré depuis 2017 par la franchise, cette méthode de service n’a pas pu être appliquée plus tôt à Fontvieille : « Ce sont des changements qui varient selon les établissements et leur emplacement. En 2017, on avait déjà la perspective d’un nouveau centre commercial à Fontvieille, qui était prévu en 2023. Les échéances ont été retardées et pour nous, la mise en place de ces services aussi, ne sachant pas ce que deviendrait McDonald’s dans ce nouveau centre commercial », développe le Directeur général.

En ce qui concerne la terrasse et la salle intérieure, aucun changement n’est prévu. Nous évoquons également les plaintes de certains clients quant à la propreté des tables, en terrasse notamment. Siegfried Cladel assure « qu’elles sont nettoyées plusieurs fois par heure ». « Je comprends que les expériences clientes ne soient pas les mêmes pour tous mais nos équipes y font attention. Des choses restent améliorables, comme dans tout établissement », conclut-il.