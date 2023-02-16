McDonald’s в Фонвъей временно закроется

Через несколько недель в ресторане в торговом центре Фонвъей начнется крупный ремонт.

С 13 по 25 марта ресторан быстрого питания будет закрыт для посетителей. Ремонтные работы, в основном, пройдут на кухне. «McDonald’s стандартизирует свои кухни по всему миру, мы хотим предлагать клиентам персональные меню, а не заказанные заранее», объяснил нам Зигфрид Кладель, генеральный директор McDonald’s.

Многоразовая посуда и обслуживание за столом

Через несколько недель после своего устройства и как 95% французских ресторанов марки, монакский McDonald’s введет многоразовую посуду сразу после открытия. «На кухнях будут установлены новые посудомоечные машины для этой посуды, чтобы ее можно было использовать по несколько раз в день», продолжает директор. При продаже на вынос будет по-прежнему использоваться одноразовая посуда.

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Внутри ресторана будет введено обслуживание за столом. Сеть ввела обслуживание за столом еще в 2017 году, но в Фонвъей этот режим не мог работать раньше: «Изменения варьируют в зависимости от заведений и их расположения. В 2017 году уже было запланировано строительство нового торгового центра в Фонвъей к 2023 году. Сроки строительства затягивались, а для нас затягивался ввод в действие этих услуг, потому что мы не знали, каким будет McDonald’s в новом торговом центре», продолжает генеральный директор.

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Никаких изменений на террасе и во внутреннем зале не предусмотрено. Следует напомнить о жалобах некоторых клиентов на чистоту столов и, в частности, террасы. Зигфрид Кладель уверяет, что «уборка проводится по несколько раз в час». «Я понимаю, что каждый клиент реагирует по-своему, но наши рабочие группы очень внимательны. Как в любом заведении, все всегда можно усовершенствовать», заключает он.