Du changement à la SBM avec un nouveau Directeur Administratif et Financier

Vincent Bouvet succède à Yves de Toytot qui quittera la société après une phase commune de transition.

Avec la récente arrivée de Stéphane Valeri au poste de Président-Délégué de la Société des Bains de Mer, la réorganisation du groupe se poursuit. Cette dernière comprend la nomination d’un nouveau Directeur Administratif et Financier : Vincent Bouvet, qui a pris prend ses fonctions lundi 17 avril dernier.

À 49 ans, Vincent Bouvet a acquis une solide expérience au sein du groupe Sodexo où durant 20 ans, il a tour à tour occupé les fonctions de Directeur Financier Europe Centrale pour l’activité chèques restaurants, de Directeur Financier Brésil de l’activité Restauration et Facility Management, de Directeur Financier Monde Universités, Ecoles et Services Gouvernementaux en étant basé aux Etats-Unis et de CEO Monde pour le Segments Ecoles.

Vincent Bouvet a également mené à bien le projet de « Spin-off » du groupe Sodexo, annoncé publiquement début avril 2023, sous la responsabilité du Conseil d’administration du groupe.

En 2023, la mer est à l’honneur chez la SBM

Au sein de la SBM, Vincent Bouvet exercera ses fonctions sous l’autorité du Directeur Général, Albert Manzone et promet de mettre toute son expertise au profit de l’accompagnement de la croissance du groupe à l’international. Stéphane Valeri lui souhaite la bienvenue, et remercie Yves de Toyot pour ses loyaux services au sein de la société depuis 1997.