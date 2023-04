Le Gouvernement Princier encourage à la vaccination contre le papillomavirus

A l’occasion de la semaine européenne de la vaccination, du 23 au 29 avril, le Département des Affaires Sociales et de la Santé met l’accent sur l’importance de la vaccination contre le papillomavirus.

Le papillomavirus est la première cause du cancer de l’utérus, responsable de plus d’un demi-million de cas dans le monde, et 340 000 morts en 2020. Le gouvernement précise que « le cancer du col de l’utérus est le 4ème cancer le plus fréquent chez la femme, tandis que le papillomavirus est une cause importante de cancer de la sphère oropharyngée et anale chez l’homme. »

Ce virus se transmet pendant les rapports sexuels, hétérosexuels et homosexuels, et il correspond à l’infection sexuellement transmissible la plus fréquente chez l’Homme.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) souhaite « améliorer l’accès au dépistage du papillomavirus, notamment chez les femmes de plus de 30 ans, tous les 3-5 ans, mais aussi d’éliminer le cancer du col de l’utérus par la vaccination. »

Quatre vaccins reconnus

Il existe actuellement quatre vaccins reconnus par l’OMS notamment contre les types 16 et 18 de papillomavirus, qui causent à eux seuls plus de 50% des cancers du col de l’utérus. Les données scientifiques ont mesuré une diminution de plus de 86% des infections chez les jeunes femmes entre 14-19 ans, et plus de 71% chez celles de 20 ans. Aucun effet secondaire majeur n’a jamais été signalé. Il est ainsi recommandé de vacciner les jeunes files entre 9-14 ans, de préférence avant les premiers rapports sexuels. Les jeunes garçons peuvent également en bénéficier, afin de prévenir les cancers associés.

Les vaccinations peuvent être dispensées par votre médecin et le gouvernement monégasque rappelle que « le vaccin contre le papillomavirus est pris en charge par l’Assurance maladie s’il est prescrit par votre médecin dans le respect de l’autorisation de mise sur le marché. »