L’Hôtel de Paris change de Directeur Général

Cette fonction sera désormais assurée par Olivier Thomas, qui succède à Ivan Artolli.

Il occupait ce poste depuis 2016 et part aujourd’hui pour de nouveaux projets professionnels : Ivan Artolli n’est plus Directeur Général du prestigieux Hôtel de Paris. Depuis le 10 avril dernier, c’est à Olivier Thomas qu’a été confiée cette fonction.

Bénéficiant d’un parcours entièrement tourné vers l’international, Olivier Thomas pourra renforcer le positionnement et le rayonnement de l’Hôtel de Paris à travers le monde. Travaillant pour le groupe Four Seasons depuis 2008, il était, depuis ces cinq dernières années, Directeur Général de l’Hôtel Four Seasons d’Abou Dhabi. La Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) précise également qu’il a fait l’ouverture en tant que Directeur Général du Four Seasons de Casablanca et dirigé les hôtels Fours Seasons de Prague en République Tchèque, ou encore d’Aman en Jordanie.

Albert Manzone devient Directeur Général de la Société des Bains de Mer

Durant les huit années passées auparavant au sein du groupe Starwood Hotels & Resorts, il a dirigé l’hôtel St Régis à New-York, où il a pu notamment travailler avec le Chef Alain Ducasse. D’autres postes l’ont aussi mené au Savoy Hotel de Londres, ou encore au Plaza Athénée de New-York.

Olivier Thomas a déclaré lors de son arrivée à Monaco : « Je suis très honoré de faire mon entrée en Principauté par l’une de ses plus belles portes, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. C’est une grande fierté de rejoindre le Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer et de prendre la direction générale de l’emblématique palace de la Place du Casino. Je me réjouis de diriger ses équipes de professionnels passionnés par leur métier, qui incarnent l’excellence au service des clients, pour écrire les prochaines pages de l’histoire de ce magnifique établissement. »

Une nomination qui s’inscrit dans le cadre de la composition d’une nouvelle équipe dirigeante pour accompagner le Président Délégué, Stéphane Valeri.

La SBM a salué le travail accompli « avec brio » par Ivan Artolli. Arrivé en 2016, ce dernier a porté le projet engagé fin 2014 de restructuration du palace, en vue de sa réouverture complète en 2018. L’établissement a par ailleurs reçu de nombreuses récompenses et distinctions.