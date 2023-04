Monte-Carlo Beach : 3 nouveautés pour 2023

L’été sera festif avec la Monte-Carlo Société des Bains de Mer !

Il accueille chaque été les touristes dans un cadre idyllique en bord de mer. Le Monte-Carlo Beach, à Roquebrune-Cap-Martin, a dévoilé quelques belles nouveautés pour cette saison estivale, toujours placée sous le signe du luxe et de la détente.

1. Toujours plus de produits locaux chez Elsa

Gourmandise, fraîcheur et légèreté : telles sont les grandes qualités de la carte proposée par la jeune cheffe Mélanie Serre chez Elsa. Si sa cuisine était déjà centrée sur les aliments bio, pour la saison estivale 2023, la cheffe et ses équipes ont décidé d’accorder encore plus de place aux produits locaux.

Fruits, légumes, huiles d’olive, pêche sauvage, viandes locales et vins régionaux seront donc au menu, selon la disponibilité et les maturités. Au-delà du plaisir gustatif, cette ligne directrice permettra également de soutenir le développement de l’écosystème local. Et pour cause : le Monte-Carlo Beach collabore étroitement avec des jardins de proximité, tels que le Domaine d’Agerbol (Roquebrune-Cap-Martin) ou le Jardin des Antipodes (Menton), mais également avec le Domaine oléicole Lessatini (Nice), le pêcheur monégasque Eric Rinaldi et la pêcherie Verinni (Imperia).

Ainsi, vous pourrez trouver des langoustines en tartare, caviar Osciètre jus frais de concombre et pomme granny Smith, une escalope de foie gras poêlée, ravioles de joue de bœuf confite, champignons et bouillon clarifié aux herbes fraîches, une crique aux herbes, légumes du jardin, sauce au fromage de chèvre doux et fines cebettes, une selle d’agneau rôtie, sauce tomatée à la harissa, jeunes légumes printaniers et panisses à l’olive noire et un concombre en pickles doux, mousse au miel et au citron et riz torréfié.

Infos pratiques :

Ouverture du 7 avril au 1er octobre 2022, du mercredi au dimanche de 12h30 à 14h30 (fermé Juillet & Août) et de 19h30 à 22h30

Menu du marché (déjeuner le mercredi, jeudi, vendredi) : 72€

Menu Inspiration (déjeuner le samedi, dimanche et jours fériés) : 92€

Menu Dégustation (dîner) : 142€

Informations et réservations : +377 98 06 50 05 ou sur le site internet

2. La Pointe de la Vigie devient un club privé

Notez la date : à partir du 2 juin prochain, la Pointe de La Vigie se revisite en version club privé de midi à 20 heures. Au programme : des après-midis et sunsets festifs dans une ambiance chic et décontractée, pour savourer un cocktail créatif en musique.

A ne pas manquer également : le Maona Monte-Carlo et ses bungalows nichés dans la pinède, rebaptisés « Love Nests » pour des moments intimes à partager en amoureux ou entre amis, sous les étoiles.

Infos pratiques :

Ouverture le 2 juin 2023 de 12 heures à 20 heures

Informations et réservations : +377 98 06 52 52 ou sur le site internet

3. Une base d’activités nautiques douces

Cet été, l’offre du Monte-Carlo Beach s’enrichit ! En plus de la piscine olympique à l’eau de mer, chauffée à 28°C et filtrée à l’ozone, les plus petits peuvent désormais profiter d’une pataugeoire, pour allier détente et sécurité.

La piscine olympique du Monte-Carlo Beach © Monte-Carlo SBM

En parallèle, découvrez la nouvelle base d’activités nautiques douces, avec pédalo, paddle et canoë. Bien sûr, et pour rappel, la salle de fitness équipée de machines dernières générations, le Monte-Carlo Country Club et le Monte-Carlo Golf Club vous attendent aussi.