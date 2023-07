Plage, sorties, expositions… Comment occupez-vous vos journées ?

Lorsque les vacances d’été approchent, il n’est pas rare d’observer le départ de nombreux résidents et monégasques de la Principauté, alors convoitée par les touristes. Sur Facebook, Monaco Tribune s’est adressé aux locaux ayant choisi de profiter de la période estivale sur ce petit bout de Côte d’Azur. Que faîtes-vous à Monaco pendant les vacances lorsque vous ne partez pas ?

Sans surprise, la plage revient réguièrement. « Plage le matin tôt à 7h ! C’est le top », affirme Martine qui profite des premiers rayons du soleil avant l’arrivée des familles. À Monaco, l’unique plage accessible est celle du Larvotto et sa promenade équipée de commerces en tout genre. Pour certains, ce sera direction la frontière ouest. « Je me promène au port et parfois à la plage Marquet », nous répond une de nos lectrices. La plage Marquet et Cap d’Ail semblent toujours appréciés des résidents, tel que l’énonce Bernard dans un commentaire liké plusieurs fois. Pour les propriétaires de chien, Monaco Tribune vous conseille le sentier maritime au départ de la plage Marquet jusqu’à celle de la Mala !

Cette année, la Principauté est particulièrement riche d’expositions. À celles organisées en l’hommage du Prince Rainier III et à l’occasion du centenaire de sa naissance s’ajoutent d’autres, notamment nommées par Valérie : « la Collection de Voitures de S.A.S le Prince de Monaco, Monet au Grimaldi Forum Monaco, le musée océanographique, la villa Sauber, le NMNM… » Une bonne activité calme en période de fortes chaleurs ! Beaucoup sont même gratuites d’accès tel que l’exposition débutée il y a quelques jours au quai Antoine Ier : « Le Prince bâtisseur – Une ambition pour Monaco ».

Côté musique, Natacha nous conseille les « concerts au Palais Princier » ainsi que ceux du « Square Gastaud ». Dans le cadre des premiers, il reste deux dates en août : le 3 et le 6. En ce qui concerne le square, c’est un mercredi sur deux, de 19h30 à 22h !

N’hésitez pas à faire un tour sur le Port de Monaco où est organisé un marché nocturne tous les soirs, dans le cadre du village estival.

