5 choses à savoir et que vous ignoriez sur Monaco

La Principauté compte quelques secrets bien gardés !

Si la Principauté est bien connue pour ses fabuleux événements, ses yachts luxueux qui mouillent au port, ses palaces et grands restaurants, sachez que ce territoire de seulement deux kilomètres carrés possède une histoire riche, avec quelques petits secrets et anecdotes, que nous vous proposons de découvrir aujourd’hui !

1. Dans l’ordre de succession, les Princes sont prioritaires sur les Princesses

Comme dans beaucoup de royautés et de principautés, Monaco obéit à la règle de primogéniture masculine au même degré de parenté, telle qu’elle est inscrite dans la Constitution monégasque.

Voilà pourquoi le Prince Albert II, bien que né après la Princesse Caroline, est monté sur le trône à la mort du Prince Rainier III, et voilà pourquoi son fils, le Prince héréditaire Jacques, est premier dans l’ordre de succession, alors qu’il est né quelques minutes après sa sœur jumelle, la Princesse Gabriella. Il en était de même pour le Prince Rainier III, cadet de la Princesse Antoinette.

Le Prince héréditaire Jacques est né après sa sœur, la Princesse Gabriella, mais il est premier dans l’ordre de succession – © Direction de la Communication / Frederic Nebinger / Manuel Vitali / Stéphane Danna

Et le saviez-vous ? La Fête nationale, ou Fête du Prince, change usuellement de date selon le Prince régnant. Aujourd’hui, elle est fixée au 19 novembre, date choisie par le Prince Rainier III, puisqu’elle correspondait au jour de son intronisation. Le Prince Albert II a décidé de conserver cette date, en hommage à son père.

« Nous avons une très grande attache pour la Famille Princière » : Monaco célèbre la Fête nationale 2023

2. On doit le quartier de Monte-Carlo à une femme

Connaissez-vous François et Marie Blanc ? Venus de Hombourg jusqu’à Monaco en 1863, tous deux rencontrent le Prince Charles III et ont un « coup de cœur » pour la Principauté. Cette dernière est d’ailleurs en difficulté, depuis la perte de Menton et de ses agrumes. Voilà comment François et Marie Blanc décident de faire de Monaco une destination touristique à nulle autre pareille.

Le Casino est né en 1863 sous le règne du Prince Charles III, avant d’être profondément modifié en 1879 – © Archives Monte-Carlo SBM

Et si François Blanc s’occupe principalement de la partie financière, Marie, elle, laisse parler sa créativité et toutes ses plus folles idées ! Hôtel de Paris, Café Divan (devenu Café de Paris), Opéra, qu’elle fait inaugurer par la grande Sarah Bernhardt… Si ses choix des plus beaux matériaux étonnent de prime abord, ils lui donnent rapidement raison. Le quartier de Monte-Carlo, baptisé ainsi en l’honneur du Prince Charles III, est aujourd’hui encore connu et reconnu sur la scène internationale grâce à son sens de l’excellence et du prestige.

Marie Blanc : la femme derrière certains des plus beaux établissements de Monaco

3. Monaco n’est pas seulement « pour les riches »

Bien que Monte-Carlo rayonne sur la scène internationale grâce à son casino, ses hôtels de luxe, ses grandes tables gastronomique, la Principauté dans son ensemble ne s’adresse pas aux touristes les plus fortunés, bien au contraire !

Par exemple, de nombreux établissements peuvent être visités gratuitement, et la petitesse du territoire permet de se déplacer à pied ou en bus, avec des tarifs tout à fait abordables.

Le marché de la Condamine est un lieu de choix pour se régaler à petit prix – © Mairie de Monaco

De part sa position géographique enclavée, il est également possible de se loger dans les communes limitrophes, où les hôtels et locations s’adaptent à tous les budgets.

De plus, saviez-vous que Monaco opère une politique très protectrice envers ses nationaux ? Grâce à la priorité nationale, les Monégasques peuvent accéder à des logements domaniaux, aux loyers très avantageux, et sont prioritaires dans l’accès à l’emploi sur le territoire. De même, les enfants monégasques doivent être accueillis en maternelle, alors que les autres nationalités ne le seront que dans la limite des places disponibles. A noter aussi que les résidents et les nationaux ont droit à des soins médicaux gratuits. Pour les ressortissants étrangers qui ne vivent pas ou ne travaillent pas à Monaco, seuls les soins médicaux d’urgence sont gratuits.

Comment visiter Monaco avec un petit budget ?

4. Monaco possède la plus forte densité de personnes fortunées au monde

37 000 habitants, 12 000 millionnaires, de nombreux milliardaires… En Principauté, une personne sur 39 serait une grande fortune !

Et cela n’a rien d’étonnant : cadre de vie de rêve, très grande sécurité, politique fiscale avantageuse… la Principauté attire en masse les « ultra-high-net-worth individuals », ou UHNWI. Il est question des particuliers qui possèdent au moins 30 millions de dollars d’actifs investissables, hors propriétés, soit un peu plus de 25 millions d’euros.

Monaco compte par exemple au sein de ses résidents Sir Stelios Haji-Ioannou, fondateur d’easyJet, Flavio Briatore, créateur du groupe Billionaire et ancien directeur de l’écurie de F1 Benetton, Jim Ratcliffe, président d’Ineos et propriétaire de l’OGC Nice, Christina Green, cofondatrice du cabinet Green and Mingarelli Design, ou encore Lady Monika Bacardi, cofondatrice du Groupe AMBI.

5. Monaco, pays le plus sécuritaire et avec la plus longue espérance de vie

L’un des grands atouts de la Principauté est, sans aucun doute, sa grande sécurité : Monaco fait partie des endroits les plus sûrs au monde et en rend compte chaque année en présentant les chiffres de la Sûreté publique.

La Sûreté publique assure chaque jour la sécurité du territoire monégasque – © Direction de la Communication / Michael Alesi

Rien qu’entre 2019 et 2022, les forces de l’ordre ont enregistré une diminution de 9% des actes de délinquance générale, et de 34% des actes de délinquance sur la voie publique.

Autre grand point fort de Monaco : son excellent système de soin, avec le Centre Hospitalier Princesse Grace, le Centre Cardio-Thoracique, l’IM2S et ses cliniques. Aussi, la Principauté a obtenu la première place du classement mondial des pays à la plus longue espérance de vie. Ses résidents, selon « The World Factbook », un organisme de statistiques indépendant, vivent ainsi en moyenne 89 ans, contre 82 en France.