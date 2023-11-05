5 малоизвестных фактов о Монако

Княжество надёжно хранит свои тайны!

Хотя Княжество Монако и широко известно своими великолепными балами, роскошными яхтами в порту, величественными дворцами и превосходными ресторанами, за блестящим фасадом оно скрывает богатую историю. На этой территории всего в два квадратных километра хранится множество секретов и любопытных фактов, которые мы раскроем вам сегодня.

1. Официальный порядок престолонаследия закрепляет преимущество наследника мужского пола

В мире королевских традиций Монако следует принципу первенства наследника мужского пола, закрепленному в Конституции страны.

Это правило предопределило восхождение на трон Князя Альбера II, который, будучи младшим братом Принцессы Каролины, тем не менее стал правителем после смерти Князя Ренье III. Такая же судьба ожидает и его сына, Наследного принца Жака, который занимает первое место в очереди на трон, несмотря на то, что он на несколько минут младше своей сестры, Принцессы Габриэллы. К слову сказать, аналогичная ситуация сложилась и с Князем Ренье III, младшим братом Принцессы Антуанетты.

Наследный принц Жак родился после своей сестры, Принцессы Габриэллы, но является первым в порядке престолонаследия — © Управление по связям с общественностью / Фредерик Небенже / Манюэль Витали / Стефан Данна

Знаете ли вы? Национальный день Монако, также известный как День Князя, традиционно меняется в зависимости от правящего монарха. Сегодня он отмечается 19 ноября: эта дата была выбрана Князем Ренье III в честь его небесного покровителя и дня его восшествия на престол. В знак уважения к отцу Князь Альбер II сохранил эту дату.

«Наша привязанность к Княжеской семье не знает границ»: Монако отмечает Национальный праздник

2. Монте-Карло обязано своим появлением…женщине

Знаете ли вы, кто такие Франсуа и Мари Блан (François et Marie Blanc)? Они приехали в Монако из Гамбурга в 1863 году, встретили Князя Карла III и раз и навсегда влюбились в Княжество. Последнее переживало недюжинные трудности из-за потери Ментона и его цитрусовых. Так, Франсуа и Мари Блан решили сделать Монако туристическим направлением, равных которому в то время не было.

Казино было построено в 1863 году при Князе Карле III, а затем претерпело значительные изменения в 1879 году — © Архивы Monte-Carlo SBM

Франсуа взял на себя финансовую сторону дела, тогда как Мари воплощала в жизнь свои творческие и смелые задумки. Hôtel de Paris, Café Divan (которое в будущем превратится в Café de Paris) и Опера, на открытии которой блистала сама Сара Бернар — все это было её заслугой. Изначально её выбор самых лучших материалов вызвал у многих удивление, но вскоре она доказала, что была права. Монте-Карло, названный в честь Князя Карла III, до сих пор считается мировым символом роскоши и престижа.

Мари Блан: женщина, без которой бы не было Монте-Карло

3. Монако – не только «рай для богачей»

Благодаря знаменитому Казино, фешенебельным отелям и изысканным ресторанам Монте-Карло давно стало синонимом роскоши. Однако, вопреки сложившимся стереотипам, Княжество доступно и обычным туристам.

Например, множество местных заведений открыты для посещения совершенно бесплатно. Благодаря скромным размерам страны передвигаться можно пешком или на автобусе по очень умеренным ценам.

Рынок Кондамина — отличное место, где можно вкусно и недорого поесть — © Мэрия Монако

Монако было и остаётся небольшим анклавом. Желающие сэкономить могут выбрать жилье в соседних городах, где предлагается широкий выбор отелей и съёмных квартир на любой бюджет.

Знаете ли вы? В Монако особое внимание уделяется защите интересов и благополучию граждан. Благодаря политике «национального приоритета» монегаски имеют доступ к государственному жилью по привлекательным ценам и получают приоритет при трудоустройстве. Дети граждан автоматически имеют право на место в детском саду, в то время как дети иностранцев принимаются при наличии свободных мест. Граждане и жители карликового государства также пользуются правом на бесплатное медицинское обслуживание. Иностранные граждане, не проживающие и не работающие в Монако, имеют бесплатный доступ только к экстренной медицинской помощи.

Как посетить Монако со скромным бюджетом?

4. В Монако самая высокая в мире концентрация богатых людей в мире

Со своими 37,000 жителями, из которых 12,000 – миллионеры, а также множество миллиардеров, Монако справедливо считается местом с самой высокой концентрацией богатых людей в мире. Ошеломляющая статистика показывает, что каждый 39-й житель Княжества является обладателем значительного состояния.

Это неудивительно: сказочные пейзажи, высокий уровень безопасности, благоприятная налоговая политика превращают Монако в магнит для сверхсостоятельных людей (UHNWI). Это по-настоящему богатые люди, чьи инвестируемые активы, не включая недвижимость, составляют не менее 30 миллиардов долларов США, что эквивалентно приблизительно 25 миллиардам евро.

Среди знаменитых резидентов Монако значатся основатель авиакомпании easyJet сэр Стелиос Хаджи-Иоанну (Sir Stelios Haji-Ioannou), основатель Billionaire Group и бывший директор команды «Формулы-1» Benetton Флавио Бриаторе (Flavio Briatore), председатель совета директоров химического холдинга Ineos и владелец футбольного клуба «Ницца» Джим Рэтклифф (Jim Ratcliffe), соучредительница дизайнерского бюро Green and Mingarelli Design Кристина Грин (Christina Green) и соучредительница кинопроизводственной компании AMBI Group леди Моника Бакарди (Lady Monika Bacardi).

5. Монако — оазис безопасности и долголетия

Одно из ключевых преимуществ Княжества Монако – его высокий уровень безопасности, который делает его одним из самых защищённых мест на земле. Подтверждением тому служат данные, которые ежегодно публикует Служба государственной безопасности.

Каждый день Служба государственной безопасности бдительно следит за порядком на территории Монако — © Управление по связям с общественностью / Микаэль Алези

По статистике за период с 2019 по 2022 год, отмечено снижение общего уровня преступности на 9%, а уличной преступности — на целых 34%.

Ещё одна гордость Монако – его высококачественная система здравоохранения, к которой относятся такие медицинские учреждения, как Госпиталь Княгини Грейс, Кардиоторакальный центр, институт спортивной медицины IM2S и многие другие клиники. Княжество также занимает лидирующие позиции в мировом рейтинге по продолжительности жизни. Согласно данным независимой статистической организации The World Factbook, средняя продолжительность жизни в Монако составляет 89 лет, что значительно превышает средний показатель во Франции — 82 года.