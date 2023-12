Participez à la Journée monégasque des Nez rouges

Ce mercredi 6 décembre, l’association Les Enfants de Frankie organise sa traditionnelle Journée des Nez rouges. Une manière de soutenir les actions de l’organisation qui vient en aide aux enfants en difficulté.

Demain, n’hésitez pas à acheter un « Nez Rouge » ! Le célèbre accessoire de l’association monégasque est vendu au prix de 2,50€, et est récemment devenu plus écologique, en devenant une balle en mousse et un « Shopping Bag réutilisable » lorsqu’il est ouvert. « Par son achat, chaque citoyen soutient les enfants en difficulté et permet à l’association de veiller à leur épanouissement : financement de projets éducatifs, à visée thérapeutique ou du matériel médical spécifique ; Sorties pédagogiques, sportives, culturelles, ateliers créatifs… », développe l’association qui a fêté ses 25 ans au mois de novembre.

Pour Noël, profitez d’une journée de shopping exceptionnelle à la Condamine

L’association compte sur la population, qu’elle invite à utiliser son sac pendant la journée de demain. En parallèle, les Enfants de Frankie organise cette action avec son partenaire officiel, EFG Private Banking Monaco, et son collaborateur Smiley World Limited, mais aussi grâce différents points de vente du « Nez Rouge », toujours ouverts et qui le seront jusqu’à demain :