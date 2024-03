Vintimille : un ancien couvent de la vieille ville bientôt transformé en hôtel

Situé au coeur de Ventimiglia Alta, à côté de la très belle cathédrale Santa Maria Assunta, cette bâtisse dispose d’un grand potentiel.

Le maire Flavio Di Muro a donné son feu vert, et confirme son intention d’utiliser ce bâtiment appartenant à la municipalité à des fins d’hospitalité, laissant les portes ouvertes aux entrepreneurs qui envisagent de transformer la propriété en hôtel. La bâtisse, situé au coeur de la vielle ville, a abrité un temps des religieuses, et était abandonnée depuis des années. D’ailleurs les entrées avaient été condamnées récemment pour éviter les intrusions. Rien qui ne puisse néanmoins effacer le charme de sa façade à dominance d’ocre rouge, aux élégantes balustres et aux grandes voûtes.

Toujours plus de touristes

Ce nouvel aménagement qui pourra accueillir des dizaines de chambres avec vue sur la baie de Vintimille, intervient alors que la ville est en pleine transformation et attire de plus en plus de monde sur son territoire. « Les données récentes qui confirment l’augmentation du flux touristique donnent l’espoir que les opérateurs du secteur s’intéresseront à nouveau à la ville. J’espère que des propositions en ce sens arriveront bientôt », a commenté le maire dans les colonnes du quotidien italien Il Secolo XIX.

La société Marina Development, dirigée par le résident monégasque Robert Thielen, avait présenté il y a quelque temps un projet de réaménagement de la propriété. Ce dernier a été rejeté en juin dernier par la Surintendance ligure. L’intention de l’entreprise appartenant à l’entrepreneur d’origine néerlandaise était de transformer le bâtiment en un spa médical, un projet qui, comme l’indiquait sanremonews.it, aurait généré 180 emplois. Mais la municipalité a décidé de réévaluer l’ensemble du dossier et de convenir de la création d’un hôtel. L’administration Di Muro espère pouvoir intervenir le plus rapidement possible pour remettre en état ces mus autrefois occupés illégalement par des personnes en transit et des sans-abri.