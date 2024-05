Meeting Herculis EBS 2024 : Les organisateurs se préparent à accueillir les athlètes

Le Meeting Herculis EBS 2024 se déroulant au Stade Louis II, à deux semaines du début des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dans une interview confiée à Monaco Info, Jean-Pierre Schoebel, ex-athlète français et Directeur du Meeting Herculis EBS, exprime l’importance de ce meeting et son placement dans le calendrier : « La préparation se passe bien, le compte à rebours est lancé. On est juste avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 et le Meeting de Londres, ce sera donc les derniers réglages pour les athlètes.«

La saison 2024 de la Diamond League, championnat international d’athlétisme, a démarré il y a deux semaines en Chine et semble être une saison chargée en suspens et combativité à l’approche des JO. Après avoir montré sa volonté d’être plus écologique, le Meeting Herculis EBS prouve aussi que c’est un évènement majeur de la Diamond League cette saison.

Le Meeting Herculis EBS souhaite se mettre au vert

Le Directeur du Meeting Herculis EBS précise aussi que son évènement sera un excellent spectacle : « C’est la possibilité de voir en deux heures au Stade Louis II, ce qu’on verra sur Paris pendant une semaine, c’est un vrai concentré.«

Le Meeting Herculis EBS aura lieu le 12 juillet 2024 au Stade Louis II à partir de 20 heures. Les prix des billets varient de 15 à 250 € sur la billetterie de l’évènement.