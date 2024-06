La Princesse Caroline présente au 7ème Concours International de Roses où elle a reçu un joli don

Plantée par le Prince Rainier III après le décès de la Princesse Grace, la Roseraie resplendit aujourd’hui en sa mémoire.

C’est sous le regard bienveillant de la Princesse Caroline, que s’est achevée mercredi dernier la 7ème édition du Concours International de Roses Nouvelles de Monaco récompensant le savoir-faire de l’obtenteur EVE – RATEAU. Cette journée était aussi l’occasion de rendre hommage à la Princesse Grace qui a inspiré la création de la Roseraie éponyme.

Comme chaque année, la Princesse de Hanovre s’est rendue au concours de roses pour découvrir les nouvelles fleurs et féliciter les vainqueurs. Cette année célèbre d’ailleurs les 40 ans de la création de cette roseraie voulue par le Prince Rainier III en souvenir de sa défunte épouse. Pour l’occasion, le Prince Albert II et la Princesse Caroline s’étaient réunis début mai.

Une nouvelle journée de fête pour célébrer les 40 ans de la Roseraie

Pour clôturer cette édition en beauté, une journée festive était organisée dans les allées de la Roseraie par le Gouvernement Princier et les Amis de la Roseraie. Vente de rosiers au profit de la Fondation Princesse Grace, création artistique collective avec Mr. One Teas, exposition d’aquarelles de Tony Szabo, jeu de piste, visite commentée de la Roseraie et remise des prix rythmée par des airs traditionnels monégasques et du jazz par l’Orchestre des Carabiniers du Prince ont ponctué cette journée placée sous le signe de la rose.

La présentation de l’oeuvre collective avec Mr. One Teas et Yves Piaget © Direction de la Communication – Manuel Vitali

La Princesse Caroline a reçu de la part de l’Association des Amis de la Roseraie un chèque de 5 000€ pour la Fondation Princesse Grace.

Triomphe des nouvelles roses françaises

Le jury international a salué le travail remarquable de l’obtenteur français EVE – RATEAU en lui décernant quatre prix pour ses créations et hybridations. La rose Jean Carles® EVEpiweet a permis à la marque de remporter le Trophée Piaget Rose et la Coupe du Parfum. La rose Madame® EVEvilady, toujours de la même marque a, elle, fait remporter à ses créateurs la médaille d’or ainsi que le Coup de cœur des Amis de la Roseraie Princesse Grace.

Une journée avec un jardinier de la Roseraie Princesse Grace

Le public a également eu la possibilité de participer à la sélection en votant pour sa rose préférée sur les réseaux sociaux du Gouvernement Princier. C’est la rose Romaneche la montagne® de l’obtenteur Marie-Françoise Dorieux qui a remporté le Prix du Public.