Animations, hommages, surprises… Le tant attendu match des 100 ans de l’AS Monaco, c’est demain !

Le samedi 28 septembre 2024 marquera une date clé dans l’histoire de l’AS Monaco. En célébrant ses 100 ans, le club mythique du Rocher a prévu une journée d’animations exceptionnelles, ponctuée par une série d’hommages aux légendes, de spectacles captivants, et d’événements qui marqueront les mémoires des supporters.

Les festivités commenceront bien avant que le ballon ne roule sur la pelouse du Stade Louis-II. Dès 19 heures, sur le parvis du stade, les plus jeunes pourront profiter du Kids Tour, avec une animation dédiée aux enfants et une séance de dédicace avec une légende du football, probablement Emmanuel Petit. De 19h15 à 20 heures, l’ancien milieu de terrain emblématique de l’équipe de France sera là pour échanger avec ses fans et partager ses souvenirs.

Des moments forts au cœur du stade

À partir de 20h10, les festivités continueront à l’intérieur du stade avec un spectacle de danseuses palladiennes pour chauffer l’ambiance. Ensuite, à 20h15, l’émotion sera à son comble avec un hommage grandiose aux légendes de l’AS Monaco.

Environ cinquante joueurs et entraîneurs qui ont marqué l’histoire du club effectueront un tour d’honneur, parmi eux : Arsène Wenger, Claude Puel, Gérard Banide, Emmanuel Petit, et bien d’autres. Ce moment sera un retour en arrière pour les plus anciens, et une leçon d’histoire vivante pour les plus jeunes.

Le protocole d’avant-match ne sera pas en reste. À 20h50, une cérémonie de la Ligue 1 un peu particulière est prévue, une surprise qui promet d’être mémorable.

Un show explosif à la mi-temps et à la fin du match

À la mi-temps, la fête continuera avec un DJ set et un show de freestyle, histoire de garder l’ambiance à son comble. Et pour conclure la soirée en beauté, après le coup de sifflet final, un spectacle pyrotechnique retraçant les 100 ans du club illuminera le ciel monégasque. Une fin inoubliable pour un anniversaire exceptionnel.

« Nous sommes heureux d’avoir le match du centenaire contre Montpellier. Comme vous pouvez l’imaginer, fêter les 100 ans de ce magnifique club est un grand événement. Plusieurs anciens joueurs et entraîneurs seront présents pour l’occasion. Nous pouvons être fiers d’en faire partie. Nous devrons faire attention à bien être concentrés pleinement sur ce match.

Le Havre a été un bon exemple dimanche car nous avons dû lutter en première période avant de mieux jouer en seconde. Il faudra être prêts samedi dès le coup d’envoi afin de l’emporter pour ces célébrations », a déclaré l’entraîneur Adi Hütter lors de la conférence de presse d’avant-match.

Le choix du 28 septembre pour célébrer cet anniversaire n’est pas anodin. Il fait écho à une autre date historique : le 20 septembre 1924, jour où l’AS Monaco a disputé et remporté son tout premier match officiel, une victoire 2-1 face à l’Avant Garde Gauloise de Nice. Cent ans plus tard, le club rend hommage à ce moment fondateur avec une série d’événements qui reflètent son riche passé.

Un stade rouge et blanc pour l’occasion

Les supporters sont invités à se parer de leurs plus beaux habits rouge et blanc pour remplir le Stade Louis-II aux couleurs du club. De plus, des offres de billetterie attractives sont proposées, avec des places à partir de 10 euros et des packs spéciaux « 1 place achetée = 1 place offerte » pour encourager la plus large audience possible à venir soutenir les Rouge et Blanc en ce jour si spécial.

Une rencontre placée sous le signe de l’unité et de l’histoire

Cette journée sera également marquée par la présence des différentes antennes du Club des Supporters de Monaco (CSM) venues de France, d’Italie, et de Suisse, qui se rassembleront dans la tribune Pesages. En outre, de nombreux jeunes Monégasques, écoliers et licenciés des sections sportives du club, seront également invités à partager cet événement.

Et pour les amateurs d’histoire, une exposition temporaire des trophées et des maillots emblématiques du club sera inaugurée au salon Honneur du stade. Un voyage à travers le temps, permettant de revivre les grands moments de l’AS Monaco et de rendre hommage à ses héros.

Une saison toute entière pour célébrer le centenaire

Le centenaire de l’AS Monaco ne se limite pas à cette journée exceptionnelle. La campagne d’abonnement pour la saison 24/25, avec des offres incluant les matchs de Ligue des champions, vise à permettre à un maximum de supporters de vivre cette saison historique au Stade Louis-II. Un village d’été a également été installé sur le Port Hercule tout le mois d’août, où légendes et recrues ont partagé des moments avec les fans.

Et surtout n’oubliez pas, toute la collection de maillots spéciale centenaire ainsi qu’un livre retraçant les 100 ans du club sont disponibles en ligne et dans la boutique officielle. Enfin, un film de 50 minutes sur l’histoire de ce club légendaire sera dévoilé dans les prochains jours.

« Le fait de participer à la saison du centenaire de ton club, c’est quelque chose de très spécial. Alors si l’on continue à faire ce que l’on a montré dans les précédents matchs, ce sera vraiment spécial ! En tout cas, tout ce qui s’organise autour de ce match est très excitant, notamment la présence des légendes au match contre Montpellier et les célébrations prévues en marge. On va essayer de prendre toute cette énergie positive et de la ramener sur le terrain », affirme le défenseur central allemand Thilo Kehrer.

