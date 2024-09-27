Развлечения, чествования, сюрпризы… Завтра – долгожданный матч в честь 100-летия ФК «Монако»!
Суббота, 28 сентября 2024 года, станет ключевой датой в истории ФК «Монако». На свой 100-летний юбилей легендарный монакский клуб наметил исключительные развлечения, чествования звёзд, увлекательные представления и мероприятия, которые навсегда останутся в памяти болельщиков.
Празднества начнутся задолго до того, как мяч попадёт на газон стадиона «Луи-II». Уже с 19:00 на площади перед стадионом самые молодые болельщики могут поучаствовать в программе Kids Tour, где их ждут детские развлечения и автографы звезды французского футбола, может быть, Эмманюэля Пети. С 19:15 до 20:00 бывший культовый полузащитник сборной Франции пообщается с фанатами и поделится с ними своими воспоминаниями.
Волнительные моменты в самом сердце стадиона
С 20:10 празднования переместятся на сам стадион, где зрителей ждёт представление палладианских танцовщиц, чтобы разогреть атмосферу. Затем, в 20:15, состоится грандиозное и трогательное чествование легендарных звёзд ФК «Монако».
Круг почёта пройдут 50 игроков и тренеров, отметивших историю клуба, среди которых – Арсен Венгер, Клод Пюэль, Жерар Банид, Эмманюэль Пети и много других. Этот момент станет погружением в прошлое для ветеранов и уроком истории для самых юных.
Протокол мероприятий перед матчем на этом не останавливается. В 20:50 предусмотрена особая церемония Лиги 1 с памятным сюрпризом.
Зажигательное представление в перерыве и в конце матча
В перерыве встречи праздник продолжит диджей и импровизированное представление, чтобы поддержать накалённую атмосферу. В завершение этого прекрасного вечера, после финального свистка арбитра, монакское небо озарит исторический фейерверк в честь 100-летия клуба. Незабываемый финал в исключительный юбилей!
«Мы счастливы сыграть юбилейный матч с «Монпелье». Можете себе представить, 100-летие нашего великолепного клуба – крупное событие. На празднествах будут присутствовать многие бывшие игроки и тренеры клуба. Мы можем только гордиться быть среди них. Нам необходимо полностью сосредоточиться на матче.
В воскресенье «Гавр» был хорошим примером: нам пришлось побороться в первом тайме, прежде чем развернуться во втором. В субботу надо быть готовыми с самого начала, чтобы выиграть на празднике», заявил тренер Ади Хюттер на пресс-конференции перед матчем.
Символическая дата – 28 сентября 2024 года
Выбор 28 сентября для празднования юбилея – не случаен. Эта дата перекликается с другой исторической датой – 20 сентября 1924 года ФК «Монако» сыграл и выиграл со счётом 2:1 свой самый первый официальный матч против «Авангард Голлуаз» из Ниццы. Спустя сто лет клуб отдает дань памяти этому основополагающему моменту серией мероприятий, отражающих своё богатое прошлое.
Красно-белый стадион
Чтобы наполнить стадион «Луи-II» цветами клуба, болельщиков просят одеться в свои самые красивые красно-белые наряды. Кроме того, в билетных кассах предлагаются билеты от 10 евро и специальные комплекты «1 место куплено = 1 место подарено», чтобы привлечь наиболее широкую публику к поддержке «красно-белых» в этот особый день.
Встреча под знаком единства и истории
Этот день будет также отмечен присутствием различных отделений Клуба Болельщиков «Монако» (CSM) из Франции, Италии и Швейцарии, которые соберутся на трибуне «Пезаж». На событие также приглашаются многочисленные монакские школьники и воспитанники спортивных секций клуба.
А для любителей истории в Почётном зале стадиона будет открыта временная выставка трофеев и культовых футболок клуба. Путешествие во времени, которое позволит ещё раз прожить важные вехи ФК «Монако» и отдать дань уважения его героям.
Целый сезон – на празднование столетия
Празднества столетия ФК «Монако» не ограничиваются этим исключительным днём. Кампания абонементов на сезон 2024-2025 с предложениями, включающими в себя матчи Лиги Чемпионов, позволит максимальному количеству зрителей насладиться этим историческим сезоном на стадионе «Луи-II». В течение всего августа в порту Эркюль была раскинута летняя деревня, где звёзды и новобранцы клуба могли пообщаться со своими фанатами.
И главное – не забудьте, что вся особая коллекция футболок, посвященных столетию, и книга о столетней истории клуба продаются в официальном бутике. Наконец, в ближайшие дни будет представлен 50-минутный фильм об истории этого легендарного клуба.
«Сам факт того, что ты играешь в сезоне столетия твоего клуба, уже очень особенное событие. Так что, если мы продолжим делать то, что мы делали в предыдущих матчах, это будет фантастикой! Во всяком случае, всё, что заготовлено для этого матча – очень возбуждает, особенно, присутствие звёзд и намеченные празднования. Мы постараемся собрать всю эту позитивную энергию и перенести её на поле», утверждает немецкий центральный защитник Тило Керер.