Развлечения, чествования, сюрпризы… Завтра – долгожданный матч в честь 100-летия ФК «Монако»!

Суббота, 28 сентября 2024 года, станет ключевой датой в истории ФК «Монако». На свой 100-летний юбилей легендарный монакский клуб наметил исключительные развлечения, чествования звёзд, увлекательные представления и мероприятия, которые навсегда останутся в памяти болельщиков.

Празднества начнутся задолго до того, как мяч попадёт на газон стадиона «Луи-II». Уже с 19:00 на площади перед стадионом самые молодые болельщики могут поучаствовать в программе Kids Tour, где их ждут детские развлечения и автографы звезды французского футбола, может быть, Эмманюэля Пети. С 19:15 до 20:00 бывший культовый полузащитник сборной Франции пообщается с фанатами и поделится с ними своими воспоминаниями.

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Волнительные моменты в самом сердце стадиона

С 20:10 празднования переместятся на сам стадион, где зрителей ждёт представление палладианских танцовщиц, чтобы разогреть атмосферу. Затем, в 20:15, состоится грандиозное и трогательное чествование легендарных звёзд ФК «Монако».

Круг почёта пройдут 50 игроков и тренеров, отметивших историю клуба, среди которых – Арсен Венгер, Клод Пюэль, Жерар Банид, Эмманюэль Пети и много других. Этот момент станет погружением в прошлое для ветеранов и уроком истории для самых юных.

Протокол мероприятий перед матчем на этом не останавливается. В 20:50 предусмотрена особая церемония Лиги 1 с памятным сюрпризом.

Зажигательное представление в перерыве и в конце матча

В перерыве встречи праздник продолжит диджей и импровизированное представление, чтобы поддержать накалённую атмосферу. В завершение этого прекрасного вечера, после финального свистка арбитра, монакское небо озарит исторический фейерверк в честь 100-летия клуба. Незабываемый финал в исключительный юбилей!

«Мы счастливы сыграть юбилейный матч с «Монпелье». Можете себе представить, 100-летие нашего великолепного клуба – крупное событие. На празднествах будут присутствовать многие бывшие игроки и тренеры клуба. Мы можем только гордиться быть среди них. Нам необходимо полностью сосредоточиться на матче.

В воскресенье «Гавр» был хорошим примером: нам пришлось побороться в первом тайме, прежде чем развернуться во втором. В субботу надо быть готовыми с самого начала, чтобы выиграть на празднике», заявил тренер Ади Хюттер на пресс-конференции перед матчем.

© ФК «Монако»

Выбор 28 сентября для празднования юбилея – не случаен. Эта дата перекликается с другой исторической датой – 20 сентября 1924 года ФК «Монако» сыграл и выиграл со счётом 2:1 свой самый первый официальный матч против «Авангард Голлуаз» из Ниццы. Спустя сто лет клуб отдает дань памяти этому основополагающему моменту серией мероприятий, отражающих своё богатое прошлое.

По случаю юбилея игроки «Монако» надели коллекционные футболки, навеянные историей клуба © ФК «Монако»

Красно-белый стадион

Чтобы наполнить стадион «Луи-II» цветами клуба, болельщиков просят одеться в свои самые красивые красно-белые наряды. Кроме того, в билетных кассах предлагаются билеты от 10 евро и специальные комплекты «1 место куплено = 1 место подарено», чтобы привлечь наиболее широкую публику к поддержке «красно-белых» в этот особый день.

© ФК «Монако»

Встреча под знаком единства и истории

Этот день будет также отмечен присутствием различных отделений Клуба Болельщиков «Монако» (CSM) из Франции, Италии и Швейцарии, которые соберутся на трибуне «Пезаж». На событие также приглашаются многочисленные монакские школьники и воспитанники спортивных секций клуба.

А для любителей истории в Почётном зале стадиона будет открыта временная выставка трофеев и культовых футболок клуба. Путешествие во времени, которое позволит ещё раз прожить важные вехи ФК «Монако» и отдать дань уважения его героям.

Целый сезон – на празднование столетия

Празднества столетия ФК «Монако» не ограничиваются этим исключительным днём. Кампания абонементов на сезон 2024-2025 с предложениями, включающими в себя матчи Лиги Чемпионов, позволит максимальному количеству зрителей насладиться этим историческим сезоном на стадионе «Луи-II». В течение всего августа в порту Эркюль была раскинута летняя деревня, где звёзды и новобранцы клуба могли пообщаться со своими фанатами.

И главное – не забудьте, что вся особая коллекция футболок, посвященных столетию, и книга о столетней истории клуба продаются в официальном бутике. Наконец, в ближайшие дни будет представлен 50-минутный фильм об истории этого легендарного клуба.

«Сам факт того, что ты играешь в сезоне столетия твоего клуба, уже очень особенное событие. Так что, если мы продолжим делать то, что мы делали в предыдущих матчах, это будет фантастикой! Во всяком случае, всё, что заготовлено для этого матча – очень возбуждает, особенно, присутствие звёзд и намеченные празднования. Мы постараемся собрать всю эту позитивную энергию и перенести её на поле», утверждает немецкий центральный защитник Тило Керер.

© Monaco Tribune

На свой 100-летний юбилей ФК «Монако» презентует свои новые исторические футболки