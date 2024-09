La Fondation Francesca Rava rassemble 250 000€ pour un hôpital en Haïti, lors d’un gala de charité mémorable

Une soirée réussie pour la deuxième édition du gala de charité de la Fondation en Principauté.

La Fondation Francesca Rava – NPH Italia ETS, par la voix de sa présidente Francesca Rava, l’avait promis et elle a tenu parole : jeudi dernier, la Dolce Vita s’est invitée en Principauté. Les airs emblématiques de la chanson italienne ont résonné sous les ors de la somptueuse Salle Empire de l’Hôtel de Paris, dans une ambiance d’abord feutrée, puis électrisée à l’annonce de la clôture des enchères et des fonds récoltés. Au total, plus de 250 000 € ont été réunis pour soutenir les enfants d’Haïti.

Publicité

Il n’y a pas à dire, les Italiens savent mettre l’ambiance et ils savent également cuisiner. Pour l’occasion, deux chefs étoilés ont généreusement offert leurs talents. Davide Oldani, doublement étoilé, et Chicco Cerea, triplement étoilé, ont charmé les convives avec un plat en apparence simple mais délicieux : des plin (type de raviole) à la carbonara. Le chef de l’Hôtel de Paris, Dominique Lory, a lui aussi donné de sa personne et contribué à la réussite culinaire de la soirée.

Davide Oldani, Dominique Lory, Mariavittoria Rava et Chicco Cerea © Fondazione Francesca Rava

Les 300 convives, dont faisaient partie la nouvelle Ambassadrice d’Italie à Monaco Manuela Ruosi, le Contre-Amiral Massimiliano Nannini et Patrick Wetzel, Co-Président du Club Allemand International de Monaco, ont soutenu grâce à une vente aux enchères l’hôpital pédiatrique Saint Damien en Haïti, où seront envoyés les 250 000€ recueillis.

Les convives sous les ors de la Salle Empire de l’Hôtel de Paris © Fondazione Francesca Rava

Ce joli succès a ravi Mariavittoria Rava, créatrice de la Fondation, qui a tenu « à remercier l’Ambassade d’Italie à Monaco, les institutions, nos merveilleux jeunes bénévoles et tous ceux qui, par leur soutien, rendent possible un changement durable dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin. » Elle a ajouté avoir « organisé cette soirée avec détermination et amour, non seulement pour garantir une aide concrète à de nombreux enfants en grande difficulté en Haïti, mais aussi pour transmettre les valeurs de durabilité sociale et environnementale, qui inspirent chacun de nos projets. »