Thomas Brezzo placé en garde à vue pour complicité de violation du secret de l’enquête et de l’instruction

Le Parquet Général a publié un communiqué suite à un article publié par Monaco Matin révélant ce samedi l’inculpation de Thomas Brezzo, avocat et président du Conseil national.

Pendant ses réquisitions lors de la rentrée judiciaire, le procureur général Stéphane Thibault mettait en garde tous les responsables de fuites mettant à mal le secret d’instruction. Il semblerait que les résultats se fassent déjà connaître puisque Thomas Brezzo a été inculpé, la semaine dernière, pour « complicité de violation du secret de l’enquête et de l’instruction et recel de cette infraction, pour avoir (…) cherché à obtenir des éléments issus d’un autre dossier d’instruction. »

Les « trois juges d’instruction travaillent activement, à charge et à décharge, et décideront, à la fin de l’information judiciaire, s’il y a suffisamment d’éléments pour justifier son renvoi devant le tribunal », est-il indiqué dans le communiqué du parquet général.

Un service à un ancien client

Selon Monaco Matin, son inculpation serait en lien avec l’affaire du braquage de la bijouterie Monaco Watch Company sur le boulevard des Moulins, le 29 mai dernier.

Après une garde à vue de 4 heures vendredi, Thomas Brezzo aurait été laissé libre. D’après le quotidien, il « aurait interféré à la demande d’un ancien client » auprès d’une connaissance dans la police monégasque pour « s’assurer que toutes les pistes étaient explorées. »

Son ancien client n’est autre que Sergej Kruglikov, l’un des co-gérants de la société victime du braquage Monaco Watch Company pour qui l’avocat avait déjà travaillé afin de faire annuler les décisions du Ministre d’État et du directeur de la Sûreté publique qui refusaient le renouvellement de sa carte de séjour en 2019.

Thomas Brezzo, par la voix de son avocat Me Zabaldano « conteste la matérialité des faits et de l’infraction » et « est pleinement confiant quant à l’issue de l’instruction », est-il écrit dans le quotidien monégasque.