Profitez gratuitement des oranges amères récoltées à Monaco

Chacun peut s’en procurer ! Et si vous ne savez pas quoi en faire, nos lecteurs vous partagent quelques-unes de leurs recettes.

On en compte 516 en Principauté. Les bigaradiers sont ces arbres où il est possible de cueillir les bigarades, ces oranges amères difficiles à déguster telles quelles, qu’il est conseillé d’utiliser pour agrémenter les plats chauds, salades et desserts. Il est aussi possible d’en faire du vin ou de la marmelade pour le petit déjeuner. Chaque année, les jardiniers de la Direction de l’Aménagement Urbain procèdent à leur récolte.

Plutôt confitures, gâteaux ou vin ?

Nous vous avions d’ailleurs demandé vos recettes préférées avec ce produit il y a trois ans, pour tous les goûts et très gourmandes. Confitures, gâteaux et vins à base d’oranges amères sont monnaie courante chez les amateurs du fruit. Pour les faire, quelques kilos d’oranges seront tout de même nécessaires. Certains y ont également vu un business, comme l’Orangerie, une liqueur made in Monaco à base d’oranges amères.

En 2024, 11,14 tonnes de la récolte sur un total d’environ 4,45 tonnes ont été distribuées à la population ainsi qu’au Lycée Rainier III. À l’instar des années précédentes, toutes les personnes intéressées peuvent se rapprocher des jardiniers sur place pour recevoir quelques bigarades. Ces derniers seront sur les différentes artères des quartiers de la Condamine, des Moneghetti et de Monte-Carlo.

Les jardiniers réaliseront la cueillette des oranges amères selon le calendrier suivant (de 8 heures à 14h30, sous condition des aléas climatiques et de l’avancée de la récolte) :

Secteur Condamine :

Du 13 janvier au 24 janvier : Rue Princesse Caroline

Du 28 janvier au 7 février : Rue Grimaldi

Secteur Moneghetti :

Du 20 au 31 janvier : Boulevard de Belgique

Secteur Monte-Carlo :

Du 13 au 17 janvier : Avenue de Grande-Bretagne

Du 20 janvier au 24 janvier : Boulevard d’Italie

Une nouveauté cette année : l’exposition « Sur la Route des Agrumes », installée Rue Princesse Caroline, jusqu’en février 2025 !

Pour plus d’information : Direction de l’Aménagement Urbain – +377 98 98 22 77/ amenagement@gouv.mc