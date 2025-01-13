Попробуйте бесплатно горькие апельсины прямо из сердца Монако

С 13 января 2025 года садовники Монако начнут собирать урожай с декоративных апельсиновых деревьев, которые украшают улицы Княжества. © Управление по связям с общественностью

Они доступны каждому! Если вы не знаете, что с ними делать, наши читатели поделятся с вами своими рецептами.

Всего таких деревьев здесь 516. На померанцевых деревьях растут горькие апельсины, которые трудно есть свежими, поэтому рекомендуется их использовать в сочетании с горячими блюдами, салатами и десертами. Из них также можно делать вино и мармелад на завтрак. Каждый год их урожай собирают садовники Управления по городскому благоустройству.

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Так варенье, пироги или вино?

Два года назад мы попросили у вас ваши любимые рецепты из этих фруктов – самые интересные и на любой вкус. Те, кто любят горькие апельсины, готовят из них варенье, пироги и вино. Для готовки потребуется несколько килограммов этих фруктов. Некоторые даже пустили их в бизнес как, например l’Orangerie, делая из них ликер made in Monaco.

В прошлом году удалось собрать 11,14 тонн этих ароматных апельсинов. Часть урожая — около 4,45 тонн — была роздана жителям Монако и передана в лицей имени Ренье III. Как и в предыдущие годы, любой желающий может получить немного плодов, просто обратившись к местным садовникам. Апельсиновые деревья украшают улицы районов Кондамин, Монегетти и Монте-Карло, добавляя городу своеобразный шарм и зелёные акценты.

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Садовники будут собирать горькие апельсины с 8:00 до 14:30. Точное время может зависеть от погодных условий и темпов работы.

Сектор Кондамин:

С 13 по 24 января: улица Принцессы Каролины

С 28 января по 7 февраля: улица Гримальди

Сектор Монегетти:

С 20 до 31 января: бульвар де Бельжик

Сектор Монте-Карло:

С 13 по 17 января: авеню де Гранд-Бретань

С 20 по 24 января: бульвар д’Итали

Новшество этого года — выставка «На цитрусовом пути», которую можно будет увидеть на улице Принцессы Каролины вплоть до февраля 2025 года!

Дополнительная информация: Управление по городскому благоустройству – +377 98 98 22 77/ amenagement@gouv.mc