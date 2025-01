Gustate gratuitamente le arance amare raccolte a Monaco

Sono a disposizione di tutti! E se non sapete cosa farne, i nostri lettori hanno condiviso con noi alcune delle loro ricette.

Nel Principato ce ne sono 516. Gli aranci amari sono gli alberi che producono l’omonimo agrume, un frutto non proprio da mangiare così com’è, ma da utilizzare per guarnire piatti caldi, insalate e dolci. Possono anche essere usate per fare il vino o la marmellata per la colazione. Ogni anno i giardinieri della Direction de l’Aménagement Urbain (Direzione della pianificazione urbana) procedono con la raccolta.

Marmellate, dolci o vino?

Tre anni fa vi abbiamo chiesto di condividere le vostre ricette preferite da realizzare con questo agrume, e ce n’è per tutti i gusti e palati. Marmellate, dolci e vini a base di arance amare sono molto diffusi tra gli amanti di questo frutto. Per realizzarli, vi servirà qualche chilo di arance. C’è anche chi ne ha fatto un vero e proprio business, come l’Orangerie, che produce un liquore con le arance amare made in Monaco.

Nel 2024, circa 4,45 tonnellate, su un totale di 11,14, sono state messe a disposizione dei cittadini e donate al Lycée Rainier III. Come negli anni precedenti, chi fosse interessato può contattare i giardinieri che saranno sul posto per avere un po’ di arance. Le troverete in diverse strade dei quartieri Condamine, Moneghetti e Monte-Carlo.

I giardinieri raccoglieranno le arance amare secondo il seguente calendario: (dalle 8:00 alle 14:30, in base alle condizioni meteorologiche e all’andamento del raccolto)

Condamine:

Dal 13 al 24 gennaio: Rue Princesse Caroline

Dal 28 gennaio al 7 febbraio: Rue Grimaldi

Moneghetti:

Dal 20 al 31 gennaio: Boulevard de Belgique

Monte-Carlo:

Du 13 al 17 gennaio: Avenue de Grande-Bretagne

Dal 20 al 24 gennaio: Boulevard d’Italie

Una novità di quest’anno? La mostra “Sur la Route des Agrumes“, esposta in Rue Princesse Caroline, fino a febbraio 2025!

Per maggiori informazioni: Direction de l’Aménagement Urbain – +377 98 98 22 77/ amenagement@gouv.mc