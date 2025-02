Ligue des champions : Sur quelle chaîne et à quelle heure voir AS Monaco – Benfica ?

Malgré une lésion à la cuisse et un forfait le week-end dernier, Angel Di María devrait être présent face aux Monégasques ce soir au Louis-II © AS Monaco

En quête d’une qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions, l’AS Monaco reçoit le SL Benfica pour le match aller des barrages, ce mercredi 12 février à 21h00 au Stade Louis-II. Si vous n’êtes pas présent en tribunes, découvrez où suivre la rencontre en direct.

C’est une rencontre décisive pour les Monégasques, qui espèrent prendre leur revanche après leur défaite 3-2 contre les Portugais lors de la phase de groupes sur la pelouse du Louis-II. Ce soir, un succès à domicile est essentiel avant le match retour à Lisbonne, prévu pour le 18 février, afin de garder toutes leurs chances de se qualifier.

Le match sera diffusé en intégralité et en exclusivité sur Canal+ à partir de 21h00. Les supporters pourront suivre cette rencontre capitale en direct pour espérer voir les Rouge et Blanc prendre une option importante avant le déplacement au Portugal.

Vanderson en conférence de presse d’avant-match @AS_Monaco 🇲🇨 – @SLBenfica 🇵🇹 : « C’est un match de playoffs, très important pour nous et pour eux aussi. Oui il a des hauts et des bas mais on reste concentrés sur notre style de jeu. Ça va être important de gérer nos émotions et… pic.twitter.com/PHnXViG2Vd — Monaco Tribune (@MonacoTribune) February 11, 2025

À noter les retours de Lamine Camara et de George Ilenikhena sur le terrain, ainsi que la présence de Mika Biereth et Moatasem Al-Musrati, désormais qualifiés en C1. Blessés, Jordan Teze (quadriceps), Wilfried Singo (ischio) et Folarin Balogun (épaule) sont forfaits et Christian Mawissa est suspendu.

L’état d’esprit du coach Adi Hütter avant cette rencontre cruciale

Sur la préparation : « Ce sera un gros match pour nous, encore une fois contre Benfica. Il y a néanmoins des disparités entre la phase de Ligue et les barrages, comme c’est le cas demain. Nous voulons obtenir un bon résultat avant le retour à Lisbonne, car pour y avoir été une fois avec Francfort, c’est un stade fantastique avec un public également fantastique.

Demain, nous devrons réaliser le même type de match que lors du premier rendez-vous avant le rouge de Wilfried Singo, car nous étions bons. Nous devrons être prêts aussi mentalement pour être capable de battre le Benfica. Sur une double confrontation, le club portugais est peut être le favori car ils nous ont battus une fois à Monaco mais nous ferons tout pour atteindre le prochain tour. »

Contrôler ses émotions : « J’aime lorsque nous pratiquons le football avec émotion mais nous devons être vraiment intelligents pour les contrôler. Je n’avais pas été content de certaines décisions lors du dernier match contre Benfica. Le rouge pour Wilfried Singo avait été très dur, tandis qu’Alvaro Carreras aurait dû être expulsé pour avoir commis deux grosses fautes. C’est le football, c’était il y a longtemps à présent.

Nous devrons faire attention à Benfica car c’est une équipe fantastique et un club historique. Nous devrons être vigilants sur les petits détails pour obtenir un avantage avant le retour à Lisbonne. Ce sera un grand match demain soir. »

Le favoris des deux « Nous avons perdu le premier match ici à Monaco. L’histoire de Benfica est également impressionnante, ils étaient notamment proches d’atteindre la demi-finale de Ligue des Champions en 2022-2023. Je ne veux pas nous placer comme outsider mais si je dois désigner un favori, je dirais Benfica. Nous sommes néanmoins une équipe avec de hautes ambitions qui veut évoluer à son meilleur niveau demain.

Nous savons qu’il faudra réaliser un match fantastique et faire attention aux détails qui peuvent être décisifs. En novembre, nous avions réussi à reprendre l’avantage en étant un de moins et je pense que nous étions la meilleure équipe sur le terrain. Néanmoins, en dix minutes, Di Maria a été décisif et a décidé du sort du match. Ce sera une nouvelle rencontre demain et une autre opportunité pour nous. Ils seront favoris de cette double confrontation mais nous avons la capacité d’atteindre le tour suivant. »

