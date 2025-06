Monaco, petit géant de la solidarité mondiale : 3,5 millions de vies touchées

La Principauté confirme son statut exceptionnel de bienfaiteur international avec un bilan stratégique 2022-2024 qui révèle l’ampleur remarquable de son engagement humanitaire.

Dans les salons dorés du Gouvernement Princier, les chiffres dévoilés vendredi dernier résonnent comme un hymne à la générosité monégasque. 74,1 millions d’euros mobilisés, 3,5 millions de bénéficiaires directs : la coopération internationale de Monaco dessine les contours d’une diplomatie du cœur qui dépasse largement les dimensions géographiques du Rocher.

Avec 637 euros par habitant et par an consacrés à l’aide publique au développement, la Principauté cultive cette réputation de « petit pays au grand cœur » que lui avait attribuée Ban Ki-moon en 2013. Une générosité qui place Monaco parmi les nations les plus solidaires de la planète.

Une stratégie ciblée pour un impact maximisé

L’excellence monégasque se révèle dans la précision chirurgicale de son approche. Douze pays répartis sur trois régions stratégiques – l’Afrique australe et de l’Est, le Sahel, et l’Afrique du Nord/Méditerranée – concentrent cette manne solidaire. Plus de 75% des fonds ont irrigué huit pays parmi les moins avancés, répondant scrupuleusement aux objectifs onusiens.

La santé, priorité absolue d’une diplomatie humanitaire

Tel un phare dans l’océan des besoins mondiaux, la santé capte un tiers des investissements monégasques. 2,4 millions de personnes ont bénéficié de ce soutien vital, particulièrement les femmes, enfants et adolescents confrontés aux affres de la mortalité.

L’éducation et la sécurité alimentaire complètent ce triptyque salvateur, touchant chacune un demi-million de bénéficiaires. Les cantines scolaires et l’agriculture durable tissent les fils d’un avenir plus serein pour les populations vulnérables.

Résilience face aux crises contemporaines

Dans un monde secoué par 53 appels d’urgence, Monaco a répondu présent, démontrant que sa solidarité s’adapte aux soubresauts de l’actualité. Changements climatiques, conflits, catastrophes naturelles : la Principauté transforme chaque crise en opportunité d’humanité.