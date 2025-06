Monaco s’engage contre le harcèlement scolaire avec Nora Tirane

Une figure emblématique de la lutte anti-harcèlement est intervenu ce mercredi 4 juin au Lycée Rainier III pour sensibiliser la communauté éducative monégasque.

Nora Tirane, fondatrice de l’association « Marion la Main Tendue », était l’invitée d’honneur d’une conférence organisée par la Direction de l’Éducation Nationale au lycée Rainier III. Cette militante, dont la fille Marion s’est donné la mort à 13 ans suite à des violences scolaires, a fait de sa tragédie personnelle un combat national. Depuis plus d’une décennie, elle multiplie les interventions dans les établissements et a publié plusieurs ouvrages de référence, dont Marion 13 ans pour toujours et Stop au harcèlement. En 2024, elle a également lancé une série de podcasts dédiés à cette problématique grandissante.

Nora Tirane en conférence au Lycée Rainier III mercredi 4 juin © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Jean-Philippe Vinci et Natacha Chicot © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Un partenariat transfrontalier inédit

En présence notamment de Jean-Philippe Vinci, Directeur de l’Éducation nationale et de Natacha Chicot, Rectrice de l’Académie de Nice, l’événement s’est conclu par la signature d’une convention entre le Rectorat de l’Académie de Nice et le Gouvernement Princier. Cette collaboration vise à harmoniser les pratiques de prévention et à mutualiser les formations des personnels éducatifs des deux territoires.

Monaco renforce son arsenal juridique

Cette décision vient renforcer les actions déjà mises en place à Monaco. La Principauté a adopté en décembre 2021 une loi spécifique contre le harcèlement scolaire, s’inspirant des meilleures pratiques françaises. Une vingtaine de signalements est recensée chaque année en Principauté et le sujet est désormais pris très au sérieux, selon les données officielles.

Cette législation prévoit notamment la désignation de référents dans chaque établissement et des formations spécialisées pour le personnel éducatif. Depuis janvier 2024, un numéro de téléphone dédié (+377 98 98 96 96) permet de signaler toute situation de harcèlement scolaire, 24h/24 et 7j/7. Ce dispositif, fruit d’un partenariat entre la DENJS et l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales, accompagne victimes, témoins et familles dans leurs démarches.