Rendez-vous avec la magie rouge et blanche : Ansu Fati vous attend demain au Village AS Monaco

La nouvelle pépite espagnole de l’ASM offre aux supporters monégasques un moment d’exception ce mardi 22 juillet dès 18h30 sur le Port Hercule.

Dans l’écrin maritime du Port Hercule, le Village AS Monaco déploie une fois encore sa magie estivale. Après avoir conquis les cœurs l’année dernière avec les premières apparitions de George Ilenikhena, Lamine Camara et Christian Mawissa, le club du Rocher perpétue cette tradition d’échanges authentiques entre ses nouvelles recrues et les fidèles supporters.

Ce mardi, c’est au tour d’Ansu Fati de plonger dans cette atmosphère unique. L’attaquant espagnol, fraîchement arrivé sous les couleurs rouge et blanc, participera aux animations du Village avant de s’installer sur le quai Albert 1er pour une séance de dédicaces qui promet d’être mémorable.

Un village aux mille facettes

Bien plus qu’un simple espace de rencontres, le Village AS Monaco transforme le Port Hercule en véritable terrain de jeu familial. Mini-terrain de football, quiz interactifs, babyfoot géant et cible XXL rythment les après-midi, tandis que la boutique éphémère dévoile les nouveaux maillots 2025-26.

Les plus jeunes ne sont pas oubliés : un tournoi de football réservé aux 12-15 ans se déroulera vendredi 25 juillet à 18h, inscriptions gratuites obligatoires. Inscrivez-vous au tournoi de foot 4v4 : l’AS Monaco ouvre ses portes aux 12-15 ans cet été

L’été monégasque en rouge et blanc

Jusqu’au 24 août, cette oasis footballistique ouvre ses portes quotidiennement de 16h à 22h30. Entre rencontres avec les personnalités du club, goodies à remporter et animations estivales proposées par la Mairie, le Port Hercule vibre au rythme de l’ASM dans une ambiance conviviale qui fait la fierté de la Principauté.