Les meilleurs ouvrages pour explorer Monaco au-delà des clichés

De la splendeur du Rocher aux subtilités de son histoire politique et sociale, Monaco mérite d’être exploré autrement qu’à travers les projecteurs du Grand Prix ou les tapis rouges du Casino. Sélection d’ouvrages indispensables pour appréhender la Principauté dans toute sa richesse.

L’Histoire de Monaco

Jean-Louis Fouilleron, éditions Perrin, 2016

Spécialiste de l’histoire moderne et contemporaine, Jean-Louis Fouilleron livre une synthèse rigoureuse et accessible de l’histoire monégasque. Des origines génoises à l’indépendance politique, en passant par les relations avec la France, ce livre offre une base historique solide pour comprendre les évolutions d’un territoire à la fois minuscule et stratégique.

Histoire de Monaco

Marc Bourgne, éditeur Zéphyr BD, 2010

Cette bande dessinée historique, magnifiquement illustrée par Marc Bourgne, raconte avec pédagogie et vivacité les grandes étapes de l’histoire monégasque. Parfait pour un public jeune ou néophyte, ce format original rend l’histoire accessible sans rien sacrifier à la précision des faits.

Monaco à travers les siècles

Patrice Wooley, Olivier Sarrazin et Marie-Christine Philipps Chaki, Éditions Chaki, 1982

Cette bande-dessinée collective dresse une fresque historique ambitieuse de la Principauté, des origines médiévales à l’époque contemporaine. Richement documenté, préfacé par le Prince Rainier III, il mêle récits politiques, vie économique, et évolution sociale. Sa parution dans les années 1980 en fait aussi un témoignage intéressant sur la manière dont Monaco se pensait à l’aube de sa modernisation. Une référence précieuse pour les amateurs d’histoire globale.

Monacopolis

Collectif, Nouveau Musée National de Monaco (NMNM), 2013

Publié à l’occasion de l’exposition éponyme, Monacopolis s’intéresse à l’urbanisme, l’architecture et les utopies architecturales qui ont façonné Monaco. Ce beau livre propose une lecture culturelle du territoire, entre ambition architecturale et contraintes géographiques. Un regard photographique inédit sur la ville à travers le prisme de l’art et de l’urbanisme.

La Principauté de Monaco

Jean-Paul Grinda, éditions Serre, 2004

Rédigé par un haut fonctionnaire monégasque, ce livre présente de manière détaillée les institutions, les lois et le fonctionnement administratif de Monaco. À la croisée de l’ouvrage de référence et du guide civique, il constitue une ressource précieuse pour comprendre les particularités de l’État monégasque.

Il était une fois Monaco

Jean des Cars, éditions Plon, 1997

L’historien Jean des Cars, spécialiste des familles royales, propose ici une narration romanesque de la vie des Grimaldi. De Rainier III à Grace Kelly, en passant par leurs ancêtres, le récit mêle anecdotes, récits intimes et contexte historique. Un livre vivant et accessible qui humanise la dynastie.

Notions d’histoire de Monaco

Collectif, Centre de la Mémoire Monégasque, date non précisée

Pensé comme un manuel synthétique, cet ouvrage vise à transmettre les grandes lignes de l’histoire monégasque aux nouvelles générations. Il sert aussi de base à l’enseignement de l’histoire nationale dans les écoles de la Principauté. Concis, pédagogique et précis, il est un point de départ idéal.

La France et la Principauté de Monaco : Histoire d’une singulière souveraineté

Michelle Mauduit-Pallanca, éditions Presses du Palais Princier, 2009

Spécialiste du droit et de l’histoire diplomatique, l’autrice explore les relations complexes entre Monaco et la France. À travers des archives et une analyse juridique fine, elle décrypte les fondements de la souveraineté monégasque. Un ouvrage rigoureux, précieux pour les passionnés de géopolitique et de droit international.

Monaco Droit

Revue annuelle, Éditions du Journal de Monaco, depuis 2021

Publié sous l’égide de la Direction des Affaires Juridiques, ce périodique scientifique propose une lecture experte du droit monégasque. Chaque numéro aborde les évolutions législatives, les décisions jurisprudentielles marquantes, ou encore les spécificités constitutionnelles de la Principauté. Rédigée par des juristes, magistrats et professeurs, Monaco Droit est une ressource incontournable pour toute personne souhaitant comprendre les rouages institutionnels et l’originalité du système juridique monégasque.

Saveurs de Monaco, les recettes authentiques

Paul Mullot, éditions Épi, 1998

Un voyage gustatif au cœur des traditions monégasques. Dans cet ouvrage culinaire, Paul Mullot compile les recettes du terroir de la Principauté, entre influences niçoises, italiennes et méditerranéennes. De la barbajuan aux pissaladières locales, ce livre est une invitation à découvrir Monaco par ses saveurs, dans une approche patrimoniale aussi gourmande qu’authentique.

Pamela Fiori, éditions Assouline, 2021

Écrit par l’éditrice et journaliste américaine, Pamela Fiori, cet ouvrage retrace justement la genèse du mythe de Monte-Carlo. Illustré de nombreuses photographies, il plonge dans l’histoire mondaine et glamour de la Principauté, en s’attardant sur son architecture iconique, ses événements prestigieux, et ses visiteurs illustres. Idéal pour ceux qui veulent comprendre comment Monte-Carlo est devenu un symbole universel du luxe.

La plupart de ces ouvrages est consultable à la Médiathèque de Monaco se trouve à la Bibliothèque Louis Notari ou au Fonds patrimonial pour les ouvrages en réserve et stockés. À noter que la Médiathèque fermera à la mi-septembre pour prendre ses quartiers dans le nouvel espace au 5 promenade Honoré II. La « Médiathèque Caroline » recevra le public à compter du 11 décembre prochain.