Monaco accueille quatre nouveaux ambassadeurs

De gauche à droite : S.E. M. Fahad Saeed Mohamed Abdulla AL RAQBANI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Etat des Emirats Arabes Unis ; S.E. Mme Radka BALABANOVA-RULEVA, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Bulgarie ; Mme Isabelle BERRO-AMADEÏ, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération ; S.E. Mme Ana Elena PINTO LIZANO, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Costa Rica et S.E. M. Nkosinathi Emmanuel MTHETHWA, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Afrique du Sud © Stéphane Danna – Direction de la Communication

La Principauté tisse de nouveaux liens avec l’Afrique du Sud, le Costa Rica, la Bulgarie et les Émirats Arabes Unis à travers l’accréditation de leurs ambassadeurs.

Ce vendredi 19 septembre, l’Hôtel Hermitage a accueilli un déjeuner diplomatique d’importance. Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a reçu quatre nouveaux ambassadeurs récemment accrédités auprès de la Principauté, marquant ainsi le renforcement des relations bilatérales avec leurs pays respectifs.

Des parcours diplomatiques diversifiés

Chaque ambassadeur apporte une expertise distinctive. Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, représentant de l’Afrique du Sud, a occupé le poste de Ministre des Sports, des Arts et de la Culture de 2019 à 2023. Ana Elena Pinto Lizano du Costa Rica cumule ses fonctions monégasques avec des responsabilités diplomatiques au Bénin et en Côte d’Ivoire.

La Bulgarie est représentée par Radka Balabanova-Ruleva, ancienne Directrice des relations économiques extérieures et de la coopération au développement. Fahad Saeed Mohamed Abdulla Al Raqbani des Émirats Arabes Unis arrive après six années comme ambassadeur au Canada.

Des perspectives de coopération renforcée

Après avoir présenté leurs lettres de créance au Prince Souverain dans la matinée, les diplomates ont échangé avec Isabelle Berro-Amadeï sur les relations d’amitié et de coopération entre Monaco et leurs pays. Ludmilla Raconnat Le Goff, Délégué en charge de l’Attractivité, et Guillaume Rose, Directeur Général Exécutif du Monaco Economic Board, ont également participé à ces discussions, soulignant l’importance économique de ces nouvelles nominations pour le développement international de la Principauté.